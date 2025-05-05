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    11:39, 05 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане разрабатывается закон о нефтегазохимической промышленности

    Министерство энергетики совместно с заинтересованными сторонами работает над проектом Закона «О нефтегазохимической промышленности». Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По его словам, в разработке документа участвуют АО «НК «КазМунайГаз», Ассоциация «KazEnergy», Ассоциация производителей и потребителей нефтегазохимической продукции, а также государственные органы.

    Цель законопроекта – создать прозрачную и эффективную правовую основу для развития нефтегазохимии. Проект закона предусматривает:

    Среди ключевых положений проекта:

    • обеспечение равного доступа предприятий к сырьевой базе;

    • развитие необходимой инфраструктуры;

    • применение мер государственной поддержки, в т.ч. в части финансирования, субсидирования и льготного налогообложения.

    Как сообщил Ерлан Аккенженов, на сегодня консультативный документ законопроекта направлен на согласование членам Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

    - Учитывая стратегическую важность данного законопроекта и необходимость соблюдения сроков законодательной работы, прошу поручить Министерству юстиции вынести проект консультативного документа на ближайшее заседание комиссии и включить его в план законопроектных работ Правительства на 2025 год, - подчеркнул глава Минэнерго на заседании Правительства.

    Теги:
    Правительство Энергетика Экономика
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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