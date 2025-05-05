В Казахстане разрабатывается закон о нефтегазохимической промышленности
Министерство энергетики совместно с заинтересованными сторонами работает над проектом Закона «О нефтегазохимической промышленности». Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в разработке документа участвуют АО «НК «КазМунайГаз», Ассоциация «KazEnergy», Ассоциация производителей и потребителей нефтегазохимической продукции, а также государственные органы.
Цель законопроекта – создать прозрачную и эффективную правовую основу для развития нефтегазохимии. Проект закона предусматривает:
Среди ключевых положений проекта:
• обеспечение равного доступа предприятий к сырьевой базе;
• развитие необходимой инфраструктуры;
• применение мер государственной поддержки, в т.ч. в части финансирования, субсидирования и льготного налогообложения.
Как сообщил Ерлан Аккенженов, на сегодня консультативный документ законопроекта направлен на согласование членам Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.
- Учитывая стратегическую важность данного законопроекта и необходимость соблюдения сроков законодательной работы, прошу поручить Министерству юстиции вынести проект консультативного документа на ближайшее заседание комиссии и включить его в план законопроектных работ Правительства на 2025 год, - подчеркнул глава Минэнерго на заседании Правительства.