В Казахстане разрабатывается закон о нефтегазохимической промышленности

По его словам, в разработке документа участвуют АО «НК «КазМунайГаз», Ассоциация «KazEnergy», Ассоциация производителей и потребителей нефтегазохимической продукции, а также государственные органы.

Цель законопроекта – создать прозрачную и эффективную правовую основу для развития нефтегазохимии. Проект закона предусматривает:

Среди ключевых положений проекта:

• обеспечение равного доступа предприятий к сырьевой базе;

• развитие необходимой инфраструктуры;

• применение мер государственной поддержки, в т.ч. в части финансирования, субсидирования и льготного налогообложения.

Как сообщил Ерлан Аккенженов, на сегодня консультативный документ законопроекта направлен на согласование членам Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.