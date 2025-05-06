Вьетнам является надежным партнером Казахстана в Азии - Касым-Жомарт Токаев

В Акорде прошли переговоры Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в расширенном формате.

- Вьетнам является надежным партнером Казахстана в Азии. Цели и задачи на пути развития наших стран схожи. Мы полностью поддерживаем стремление Вьетнама войти в число 25 развитых государств мира до 2040 года. При этом мы готовы приложить усилия, действовать сообща. Сейчас динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом. За короткое время мы реализовали ряд крупных проектов. Есть все основания и в дальнейшем расширять наши взаимовыгодные связи, - сказал Президент.

Глава государства отметил, что исторический визит То Ламы и подписываемые в его рамках документы придадут новый импульс дальнейшему укреплению казахско-вьетнамских отношений.

Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.