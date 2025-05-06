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    11:42, 06 Май 2025 | GMT +5

    Вьетнам является надежным партнером Казахстана в Азии - Касым-Жомарт Токаев

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что цели и задачи Казахстана и Вьетнама на пути развития схожи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Вьетнам
    Фото: Ақорда

    В Акорде прошли переговоры Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в расширенном формате.

    - Вьетнам является надежным партнером Казахстана в Азии. Цели и задачи на пути развития наших стран схожи. Мы полностью поддерживаем стремление Вьетнама войти в число 25 развитых государств мира до 2040 года. При этом мы готовы приложить усилия, действовать сообща. Сейчас динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом. За короткое время мы реализовали ряд крупных проектов. Есть все основания и в дальнейшем расширять наши взаимовыгодные связи, - сказал Президент.

    Глава государства отметил, что исторический визит То Ламы и подписываемые в его рамках документы придадут новый импульс дальнейшему укреплению казахско-вьетнамских отношений.

    Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Вьетнам Азия Экономика
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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