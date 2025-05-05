Глава государства вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур

Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:



орденом «Барыс» I степени:



1) Нурдаулетов Гизат Дауренбекович – Секретарь Совета Безопасности

Республики Казахстан.



орденом «Даңқ» I степени:



1) Кожаев Марат Шадетханович – депутат Сената Парламента.



орденом «Даңқ» II степени:



1) Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности;

2) Балтабеков Ансаган Скендерович – заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан;

3) Жусупов Сакен Саутбайулы – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;

4) Койгелдиев Галымжан Мамбетович – заместитель Генерального Прокурора.



орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова:



1) Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы – Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

2) Хусаинов Олжас Сагындыкулы – начальник департамента Министерства обороны;

3) Цой Олег Владимирович – начальник Департамента Министерства внутренних дел.



орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы:



1) Элиманов Жанат Калдыбекович – Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

2) Акылов Еркын Бекетович – начальник департамента Комитета национальной безопасности;

3) Әмірхан Талғат Әмірханұлы – начальник Отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны;

4) Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич – заместитель руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

5) Молдабаев Кайрат Бекзатович – заместитель начальника управления Президентского полка «Айбын» Сил особого назначения Службы государственной охраны;

6) Мустафин Айбек Мамытбекович – следователь по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы;

7) Финансов Максим Николаевич – руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

8) Шабер Виталий Николаевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры.



орденом «Құрмет»:



1) Камалов Алпамыс Амиргалиевич – генеральный директор АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2) Карипова Айнагуль Тукеновна – заместитель руководителя службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

медалью «Ерлігі үшін»:



1) Ескалиев Ержан Кенесович – командир отделения специализированной пожарной части № 1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

2) Жұманбек Зарина Қайратқызы – старший научный сотрудник Академии управления Министерства внутренних дел;

3) Казиханов Дамир Дуйсенбаевич – командир взвода Департамента полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел;

4) Тащанов Асет Камажанович – командир отделения пожарной части № 5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.



медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»



1) Алхамов Абылайхан Ерталапулы – старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности;

2) Бақыт Шыңғыс Жақсылықұлы – командир танка войсковой части 25744 Министерства обороны;

3) Кангозина Ольга Сергеевна – оперуполномоченный Департамента полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел;

4) Мейрбаев Руслан Серикович – фельдшер войсковой части 28738 Министерства обороны;

5) Токанов Бекзат Шамшиденович – начальник отдела Службы охраны Президента Республики Казахстан Службы государственной охраны;

6) Туленгитов Мирлан Айтказинович – заместитель начальника управления Службы государственной охраны;

7) Умаргалиев Даурен Батыргалиевич – первый заместитель прокурора Западно-Казахстанской области.



присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:



Байкадамовой Алуа Бахитжановне –временно исполняющему должность заместителя начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан – начальника музея «Боевой славы».