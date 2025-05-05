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    14:41, 05 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур

    Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства вручил госнаграды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур
    Фото: Акорда

    Указом Главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:

    орденом «Барыс» I степени:

    1) Нурдаулетов Гизат Дауренбекович – Секретарь Совета Безопасности
    Республики Казахстан.

    орденом «Даңқ» I степени:

    1) Кожаев Марат Шадетханович депутат Сената Парламента.

    орденом «Даңқ» II степени:

    1) Алтынбаев Али Сапаргалиевич первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности;
    2) Балтабеков Ансаган Скендерович заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан;
    3) Жусупов Сакен Саутбайулы заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;
    4) Койгелдиев Галымжан Мамбетович заместитель Генерального Прокурора.

    орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова:

    1) Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
    2) Хусаинов Олжас Сагындыкулы начальник департамента Министерства обороны;
    3) Цой Олег Владимирович начальник Департамента Министерства внутренних дел.

    орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы:

    1) Элиманов Жанат Калдыбекович Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
    2) Акылов Еркын Бекетович – начальник департамента Комитета национальной безопасности;
    3) Әмірхан Талғат Әмірханұлы начальник Отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности Министерства обороны;
    4) Балгалиев Сабыргали Базаргалиевич – заместитель руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
    5) Молдабаев Кайрат Бекзатович заместитель начальника управления Президентского полка «Айбын» Сил особого назначения Службы государственной охраны;
    6) Мустафин Айбек Мамытбекович следователь по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы;
    7) Финансов Максим Николаевич руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
    8) Шабер Виталий Николаевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры.

    орденом «Құрмет»:

    1) Камалов Алпамыс Амиргалиевич – генеральный директор АО «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям;
    2) Карипова Айнагуль Тукеновна – заместитель руководителя службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). 

    медалью «Ерлігі үшін»:

    1) Ескалиев Ержан Кенесович – командир отделения специализированной пожарной части № 1 Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
    2) Жұманбек Зарина Қайратқызы – старший научный сотрудник Академии управления Министерства внутренних дел;
    3) Казиханов Дамир Дуйсенбаевич – командир взвода Департамента полиции Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел;
    4) Тащанов Асет Камажанович – командир отделения пожарной части № 5 Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганды Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

    1) Алхамов Абылайхан Ерталапулы – старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности;
    2) Бақыт Шыңғыс Жақсылықұлы – командир танка войсковой части 25744 Министерства обороны;
    3) Кангозина Ольга Сергеевна – оперуполномоченный Департамента полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел;
    4) Мейрбаев Руслан Серикович – фельдшер войсковой части 28738 Министерства обороны;
    5) Токанов Бекзат Шамшиденович – начальник отдела Службы охраны Президента Республики Казахстан Службы государственной охраны;
    6) Туленгитов Мирлан Айтказинович – заместитель начальника управления Службы государственной охраны;
    7) Умаргалиев Даурен Батыргалиевич первый заместитель прокурора Западно-Казахстанской области.

    присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:

    Байкадамовой Алуа Бахитжановне –временно исполняющему должность заместителя начальника Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан – начальника музея «Боевой славы».

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Военные Президент Казахстана Награда Правоохранительные органы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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