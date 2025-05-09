Глава государства посетил концерт к 80-летию Победы в Большом Кремлевском дворце

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.

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Сегодня в Москве состоялись переговоры Президента Казахстана с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном и с Президентом Сербии Александром Вучичем.