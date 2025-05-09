22:52, 08 Май 2025 | GMT +5
Глава государства посетил концерт к 80-летию Победы в Большом Кремлевском дворце
Президент Касым-Жомарт Токаев наряду с главами иностранных государств, участвующих в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы, посетил праздничный концерт в Большом Кремлевском дворце, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.
Сегодня в Москве состоялись переговоры Президента Казахстана с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном и с Президентом Сербии Александром Вучичем.