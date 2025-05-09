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    22:52, 08 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства посетил концерт к 80-летию Победы в Большом Кремлевском дворце

    Президент Касым-Жомарт Токаев наряду с главами иностранных государств, участвующих в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы, посетил праздничный концерт в Большом Кремлевском дворце, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства посетил концерт, посвященный 80-й годовщине Великой Победы
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.

    Глава государства посетил концерт, посвященный 80-й годовщине Великой Победы
    Фото: Акорда

    Сегодня в Москве состоялись переговоры Президента Казахстана с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном и с Президентом Сербии Александром Вучичем.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда 80-летие Победы Россия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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