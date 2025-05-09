Глава государства провел переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем

В частности, тогда были подписаны соглашения в сферах торговли и инвестиций, промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации, искусственного интеллекта, а также в военно-оборонной отрасли.

Александр Вучич заявил о заинтересованности сербской стороны в дальнейшем расширении стратегического партнерства с Казахстаном.

Главы государств подтвердили обоюдную приверженность реализации достигнутых ранее договоренностей и условились продолжить диалог по вопросам двусторонней и международной повестки в рамках предстоящего визита Президента Сербии в Астану.

Напомним, что 7 апреля 2025 года состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Сербии Александром Вучичем.