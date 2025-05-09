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    20:33, 08 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства провел переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой официальный визит в Белград в ноябре прошлого года, отметив его значимость для укрепления взаимопонимания и развития многопланового сотрудничества двух стран. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана провел переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем
    Фото: Акорда

    В частности, тогда были подписаны соглашения в сферах торговли и инвестиций, промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации, искусственного интеллекта, а также в военно-оборонной отрасли.

    Александр Вучич заявил о заинтересованности сербской стороны в дальнейшем расширении стратегического партнерства с Казахстаном.

    Главы государств подтвердили обоюдную приверженность реализации достигнутых ранее договоренностей и условились продолжить диалог по вопросам двусторонней и международной повестки в рамках предстоящего визита Президента Сербии в Астану.

    Напомним, что 7 апреля 2025 года состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Сербии Александром Вучичем.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Сербия Александр Вучич Переговоры Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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