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    18:35, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Какие документы подписали Казахстан и Сербия

    По итогам переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Какие документы подписали Казахстан и Сербия
    Фото: Акорда
    Какие документы подписали Президенты Казахстана и Сербии
    Фото: Акорда

    В рамках официального визита Президента Казахстана в Сербию были подписаны следующие документы:

    1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о реадмиссии лиц;
    2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области обороны;
    3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сербия в области образования;
    4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Республики Сербия;
    5. Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма и молодежи Республики Сербия;
    6. Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Статистическим управлением Республики Сербия о сотрудничестве в области обмена статистическими данными во взаимной торговле;
    7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия по сотрудничеству в области космической деятельности;
    8. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия;
    9. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и Национальной библиотекой Республики Сербия;
    10. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Институтом международной политики и экономики Республики Сербия.
    Какие документы подписали Казахстан и Сербия
    Фото: Акорда
    Какие документы подписали Казахстан и Сербия
    Фото: Акорда

    Напомним, Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии торжественно встретил почетный караул и артиллерийские залпы.

    После Глава государства провел переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате.

    Открытие прямых авиарейсов между столицами обсудили Глава государства с Президентом Сербии в ходе переговоров в расширенном формате. 

    Теги:
    Сотрудничество Сербия Касым-Жомарт Токаев Международные отношения
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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