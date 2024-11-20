18:35, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5
Какие документы подписали Казахстан и Сербия
По итогам переговоров в присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными документами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В рамках официального визита Президента Казахстана в Сербию были подписаны следующие документы:
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о реадмиссии лиц;
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области обороны;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сербия в области образования;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Республики Сербия;
- Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма и молодежи Республики Сербия;
- Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Статистическим управлением Республики Сербия о сотрудничестве в области обмена статистическими данными во взаимной торговле;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия по сотрудничеству в области космической деятельности;
- Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и Национальной библиотекой Республики Сербия;
- Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Институтом международной политики и экономики Республики Сербия.
Напомним, Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии торжественно встретил почетный караул и артиллерийские залпы.
После Глава государства провел переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате.
Открытие прямых авиарейсов между столицами обсудили Глава государства с Президентом Сербии в ходе переговоров в расширенном формате.