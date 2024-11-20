Какие документы подписали Казахстан и Сербия

Фото: Акорда

В рамках официального визита Президента Казахстана в Сербию были подписаны следующие документы:

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о реадмиссии лиц; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области обороны; Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сербия в области образования; Меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Республики Сербия; Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма и молодежи Республики Сербия; Протокол между Министерством финансов Республики Казахстан и Статистическим управлением Республики Сербия о сотрудничестве в области обмена статистическими данными во взаимной торговле; Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия по сотрудничеству в области космической деятельности; Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством информации и телекоммуникаций Республики Сербия; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и Национальной библиотекой Республики Сербия; Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Институтом международной политики и экономики Республики Сербия.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Напомним, Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии торжественно встретил почетный караул и артиллерийские залпы.

После Глава государства провел переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате.

Открытие прямых авиарейсов между столицами обсудили Глава государства с Президентом Сербии в ходе переговоров в расширенном формате.