Белград заинтересован в дальнейшем углублении экономических связей с Казахстаном – Александр Вучич

Поблагодарив за теплый прием, Касым-Жомарт Токаев сказал, что его первый визит в Сербию в качестве главы государства имеет особое значение. Он подчеркнул, что этот визит открывает новую важную страницу в казахско-сербских отношениях.

Президент Казахстана отметил, что доверительное сотрудничество между двумя странами опирается на постоянный политический диалог и взаимную поддержку. По его словам, в последние годы Астана и Белград предприняли значительные шаги по укреплению экономического взаимодействия, активно развивая торговые и инвестиционные связи.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Александру Вучичу и народу Сербии за солидарность, проявленную во время весенних наводнений в Казахстане. Глава государства назвал этот жест ярким проявлением искренней дружбы между нашими народами.

Александр Вучич, в свою очередь, выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться на основе взаимного уважения и доверия. Он отметил, что Белград заинтересован в дальнейшем углублении экономических связей с Казахстаном, в том числе в области торговли, инвестиций и совместных проектов в ключевых секторах экономики.

Президент Сербии подтвердил приверженность своей страны укреплению политического диалога с Казахстаном и отметил важность дальнейшей координации действий на международной арене.

В ходе встречи главы государств обсудили текущее состояние отношений между Казахстаном и Сербией, а также перспективные направления дальнейшего укрепления сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Ранее на площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией прошло 28 лет. За эти годы страны углубили двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культуры. О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана с Сербией читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.