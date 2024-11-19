Астана — Белград: достижения за 28 лет партнерства

Политический диалог

Сербия является близким и надежным партнером Казахстана на Балканах. Дипломатические отношения между странами были установлены 10 декабря 1996 года. В 2011 году в Астане открыли посольство Республики Сербия в Казахстане. А в 2019 году открылось посольство РК в Сербии.

Президенты Сербии посещали нашу страну четыре раза (трижды с официальными визитами: 6–7 октября 2010 года, 27–29 августа 2015 года и 9–10 октября 2018 года — прим. ред.) и один раз с рабочим визитом 9 июня 2017 года, когда президент Сербии Александр Вучич принял участие в церемонии открытия международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Фото: Kazinform

В мае 2024 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которого президенты обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита Президента Казахстана в Белград во второй половине года. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.

В Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) объяснили почему на данном этапе одним из приоритетных направлений стало взаимодействие в рамках проекта по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

— Доверительный и партнерский характер отношений Казахстана и Сербии подчеркивает то, что Сербия поддержала заявку Казахстана на председательство в ОБСЕ и проведение «ЭКСПО-2017» в Астане, а также кандидатуру нашей страны на пост непостоянного члена СБ ООН на 2017–2018 гг. Хотелось бы отметить прочные межпарламентские связи между Казахстаном и Сербией. В Народной скупщине — сербском парламенте сформирована группа дружбы с Казахстаном. И в казахстанском Парламенте действует Межпарламентская группа по сотрудничеству с Сербией, — комментирует ведущий эксперт отдела европейских и американских исследований КИСИ Алишер Абдрешев.

Фото: kisi.kz

Базу двустороннего сотрудничества Казахстана и Сербии составляют 24 документа различного уровня, в том числе международные договора. Эксперт также отмечает высокий торговый и транспортный потенциал между странами.

— Торговый оборот между нашими странами составляет чуть больше 90 млн долларов. Конечно, это не отражает имеющийся потенциал. В Сербии мы видим надежного партнера в Южной Европе и на Балканах. Важное направление сотрудничества с Сербией — развитие транспортно-логических маршрутов. В первую очередь Транскаспийского международного транспортного маршрута, который должен наладить надежное транспортное сообщение между центральноазиатским и европейским рынками, — сказал Алишер Абдрешев.

Взаимная торговля

Как сообщают в Комитете государственных доходов РК, объем двусторонней торговли в 2023 году составил $91,2 млн (рост на 23,3%), в том числе казахстанский экспорт — $11,4 млн (+38,7%), импорт из Сербии — $79,8 млн (+21,3%).

По данным Министерства торговли и интеграции РК, товарооборот между Казахстаном и Сербией за январь–сентябрь 2024 года составил $69,4 млн, что на 9,7% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года ($76,9 млн).

Инфографика: Kazinform

Экспорт из Казахстана в Сербию за этот период вырос на 15,4% и составил $10,5 млн. Рост экспорта в Сербию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как минеральные удобрения — на $6,4 млн, полимеры пропилена — на $2,4 млн, мешки и пакеты упаковочные из текстильных материалов — на $248,2 тысяч, пиломатериалы — рост в 3,1 раза или на $115,6 тысяч, овощи бобовые сушеные — на $101,1 тысяч, осветительное оборудование — рост в 8,1 раз или на $82,9 тысяч, ареометры, термометры, пирометры, барометры — на $69,8 тысяч.

Инфографика: Kazinform

Импорт в Казахстан из Сербии за январь–сентябрь 2024 года снизился на 13,1% и составил $58,9 млн. Сокращение импорта из Сербии связано со снижением ввоза таких товаров, как: бумага, картон, вата из целлюлозных волокон — на 44,5% или на $11 млн, изделия из асбоцемента — на 98,9% или на $10,4 млн, плиты, листы, полосы или ленты алюминиевые — на 69,8% или на $5,2 млн, приборы и аппаратура для измерения и контроля характеристик жидкостей и газов — на 97,7% или на $1,3 млн, насосы жидкостные — на 38,9% или на $730,9 тысяч, трубы, шланги и фитинги из пластмасс — на 54,7% или на $655,3 тысяч, шины — на 56,6% или на $629 тысяч.

Инфографика: Kazinform

Инвестиционное сотрудничество

По данным Национального банка РК, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Сербии начиная с 2008 года составил $17,4 млн, вместе с тем, отток капитала за этот же период составил $17,3 млн (положительное сальдо $0,1 млн). За 2023 год объем ПИИ из Сербии в РК достиг суммы в $2 млн. А по итогам 2-го квартала 2024 года приток капитала составил $0,4 млн.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано 11 компаний с совместной формой собственности (из них 4 действующие) и 47 компаний с сербским участием (из них 37 действующие). Организации в основном представлены в сферах строительства, торговле автомобилями, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в сфере услуг.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Как отмечают в Министерстве торговли и интеграции РК, ранее в Казахстане успешно работала сербская компания «Энергопроект-Високоградня». Компания участвовала в строительстве станций метро в Алматы, административных и жилых объектов, медицинских учреждений, нефтебаз в ряде городов Казахстана.

Кроме того, между странами имеются богатые традиции сотрудничества в сфере семеноводства. Казахстанские студенты и научные сотрудники проходят стажировки в НИИ Сербии (Институт полевых и овощных культур NS Seme, Институт кукурузы «Земун поле»). Более 30 лет ТОО «Будан» и сербский НИИ «Земун поле» производят семена гибридной кукурузы казахстанских сортов, которые составляют 85% всех посевов этой культуры в нашей стране. NS Seme принимает активное участие в процессе развития культуры подсолнечника в Казахстане.

В сентябре 2024 года представители Министерства торговли и интеграции РК и АО «НК «Kazakh Invest» провели ряд встреч с руководством сербских компаний, в ходе которых обсуждался потенциал реализации совместных инвестиционных проектов. В ходе встреч представителям сербской компании «ICCE» презентовали потенциал электротехнического машиностроения в Казахстане. Было подчеркнуто, что создание проектов по автоматизации предприятий в широком спектре отраслей промышленности вносит значительный вклад в индустриализацию и улучшение человеческого капитала. К слову, ICCE предоставляет решения «под ключ» в области электротехники и автоматизации процессов для клиентов в более чем 20 странах.

По данным Kazakh Invest, в Белграде также прошла встреча с организацией «Hipol» — единственным производителем полипропилена в Сербии. Компания выразила заинтересованность в реализации проектов на территории Казахстана. Их завод выпускает до 35 000 тонн полипропилена в год. Помимо этого, казахстанские представители провели переговоры с такими сербскими компаниями как «Gerovit», «GOŠA FOM» и «Sigma Ltd», где ознакомили сербских представителей с инвестиционным климатом Казахстана и инструментами привлечения инвестиций. Сербская сторона проявила большой интерес к реализации совместных перспективных проектов и выразила стремление к налаживанию дальнейшего сотрудничества с казахстанскими партнерами.

12 ноября 2024 года в Белграде прошел казахстанско-сербский бизнес-форум, ставший площадкой для обсуждения перспектив экономического сотрудничества между Астаной и Белградом. На форуме также прошли бизнес-диалоги и B2B встречи, на которых казахстанский бизнес встретился с сербскими компаниями, представляющими различные отрасли, включая медицину и фармацевтические препараты (Aeromed Tehnology group, Grand Pharmaceutical doo Beograd), логистику и автомобильную промышленность/транспорт (CMA CGM POMORSKA AGENCIJA DOO, EMA DOO VF Holding, Trans Cargo Logistic doo).

Режим «открытого неба»

В сентябре Казахстан и Сербия обсудили перспективы и новые направления сотрудничества на III заседании казахстанско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Белграде. В правительстве отмечают, что действующая правовая база между Казахстаном и Сербией позволяет выполнять 14 пассажирских рейсов в неделю между двумя странами.

Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

— В аэропортах Казахстана действует режим «открытого неба». Открытие прямых рейсов между нашими странами позволило бы стать Сербии транспортным хабом в Европу. Также мы заинтересованы в развитии транзита для грузоперевозок из Казахстана и Китая в Сербию, и далее в страны Европы. Предлагаем рассмотреть в этих целях возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута, — сказал Серик Жумангарин на заседании МПК.

По словам заместителя Премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина, Казахстан готов предложить Сербии поставки свыше 90 видов несырьевых товаров на сумму более $500 млн. Это — продукция металлургической, нефтехимической, пищевой, химической, машиностроительной отраслей, транспортные средства и строительные товары. У нашей страны для этого есть все производственные и транспортно-логистические возможности.

Более того, Казахстан планирует нарастить экспорт в Сербию бобовых культур, лука, гречихи, круп и пшеницы. В сфере животноводства, помимо возможностей поставок рыбы и рыбной продукции, меда, птицы, конины, говядины и молочных продуктов, Казахстан может рассмотреть поставки свинины. Также Казахстан заинтересован в импорте из Сербии племенных коров и племенного материала.

Культурные связи

В Сербии ежегодно проводятся выступления ведущих казахстанских творческих коллективов, среди которых ГАРТД имени М. Горького, Академический оркестр казахских народных инструментов имени Д. Нурпеисовой, Ансамбль Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, Карагандинский областной драматический театр им. К. Станиславского и коллектив «Астана опера».

Фото: Gov.kz

Посольство Казахстана в Сербии также организовывают тематические мероприятия, такие как Дни кино, Дни казахской кухни, а также фотовыставки. Кроме того, активно развивается спортивная дипломатия. В Сербии проводятся сборы баскетбольной команды «Астана».

В июне этого года в Сербии прошла выставка «Женщины Великой степи». Сербским зрителям представили фотоснимки выдающихся представительниц казахского народа, которые на разных этапах истории внесли свой вклад в развитие казахстанской культуры, искусства, науки, политики и спорта. Посетители выставки также познакомились с казахской национальной кухней и литературой, переведенной на сербский язык.