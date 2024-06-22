В Сербии прошла выставка «Женщины Великой степи»

В Институте международной политики и экономики г.Белград, Посольством РК в Сербии при содействии Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи РК, а также онлайн-музея женщин Казахстана НПО «Women of Kazakhstan» была проведена фотовыставка «Женщины Великой степи», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Вниманию сербской общественности представлены снимки выдающихся представительниц казахского народа, которые на разных этапах истории внесли свой вклад в развитие казахстанской культуры, искусства, науки, политики и спорта.

Открывая выставку, посол РК М.Атамкулов отметил неоценимую роль казахстанских женщин в становлении Независимости страны и назвал их одним из главных достояний казахстанского народа.

Помимо этого, казахстанский дипломат ознакомил собравшихся гостей с системными мерами нашего государства по расширению участия женщин в экономике, политике и общественной деятельности. Подчеркнул, что в рамках демократизации страны введена 30-процентная квота для женщин и молодежи в партийных списках их кандидатов на парламентских выборах.

Одновременно с этим, казахстанский дипломат рассказал о принимаемых мерах по усовершенствованию правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Фото: Пососльство РК в Сербии

Посетители выставки смогли также познакомиться с казахской национальной кухней и литературой, переведенной на сербский язык.

Корреспондент Kazinform поинтересовался у сотрудников Института международной политики и экономики (Йелица Горданич, Велйко Благошевич, Наташа Станошевич, Александар Митич, Владимир Трапара, Йована Блешич), посетившим мероприятие, их впечатлениями о выставке.

- Академическое сообщество Сербии с удовольствием ознакомилось с выставкой «Женщины Великой степи». Для нас это была редкая возможность узнать больше о казахской культуре и положении женщин в казахском обществе. Для большинства посетителей информация, представленная на выставке, была совершенно новой. Наше академическое сообщество было очень приятно удивлено количеством успешных женщин, которые выделялись своими знаниями, смелостью и креативностью в течение длительного периода до и после распада СССР. Мы узнали, что в Казахстане существует давняя традиция уважения к женщине и повышения ее роли в обществе. Нам было приятно ознакомиться с информацией о различных известных женщинах Казахстана в сферах политики, искусства, рекламы и т.д., - сказали они.

Все фотографии сопровождались интересными пояснениями, которые заставили гостей погуглить и узнать еще больше о казахских женщинах.

Также во время выставки у гостей есть возможность попробовать национальные блюда Казахстана, увидеть казахскую национальную одежду и ознакомиться с книгой национальных сказок Казахстана.

Учитывая, что Сербия и Казахстан географически находятся в нескольких километрах друг от друга, выставка показала, что наши народы очень близки по характерам и ценностям. Академическое сообщество Сербии было очаровано выставкой, культурой и гостеприимством Казахстана. Лекция посла Казахстана в рамках Посольского форума международной политики и экономики, а также выставка прошли с полным успехом в контексте растущей дружбы и сотрудничества между Сербией и Казахстаном, отметили сербские эксперты.