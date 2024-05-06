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    17:20, 06 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Александром Вучичем

    Токаев и Вучич
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Сербии Александром Вучичем, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита Президента Казахстана в Белград во второй половине года.

    Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Сотрудничество Сербия Европа Токаев Касым-Жомарт Международная деятельность Международные отношения Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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