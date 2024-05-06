Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Александром Вучичем

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Сербии Александром Вучичем, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита Президента Казахстана в Белград во второй половине года.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.