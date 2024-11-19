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    15:03, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Почетный караул и артиллерийские залпы: торжественная встреча Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии

    На площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    На площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Акорда

     

    Официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Akorda

    В честь прибытия Президента Казахстана был выстроен почетный караул. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций. По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

    Официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Akorda
    Официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Akorda
    Сербияда Давлат раҳбарини расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
    Фото: Ақорда
    Официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Akorda
    Сербия
    Фото: Ақорда

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию.

    Официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Akorda
    Официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Akorda
    Официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Akorda
    Официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева
    Фото: Akorda

    Также сообщалось, что Белградскую башню украсило изображение флага Казахстана.

    С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией прошло 28 лет. За эти годы страны углубили двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культуры. О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана с Сербией читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    Сербия Касым-Жомарт Токаев Международные отношения
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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