Почетный караул и артиллерийские залпы: торжественная встреча Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии

Фото: Akorda

В честь прибытия Президента Казахстана был выстроен почетный караул. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций. По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Фото: Akorda

Фото: Akorda

Фото: Ақорда

Фото: Akorda

Фото: Ақорда

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию.

Фото: Akorda

Фото: Akorda

Фото: Akorda

Фото: Akorda

Также сообщалось, что Белградскую башню украсило изображение флага Казахстана.

С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией прошло 28 лет. За эти годы страны углубили двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культуры. О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана с Сербией читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.