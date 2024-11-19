Почетный караул и артиллерийские залпы: торжественная встреча Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии
На площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В честь прибытия Президента Казахстана был выстроен почетный караул. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций. По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию.
Также сообщалось, что Белградскую башню украсило изображение флага Казахстана.
С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией прошло 28 лет. За эти годы страны углубили двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культуры. О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана с Сербией читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.