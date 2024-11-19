20:02, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию
В аэропорту Белграда Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Сербии Александр Вучич, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В воздушном пространстве Сербии борт Главы нашего государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны.
Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с Премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.