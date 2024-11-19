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    20:02, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию

    В аэропорту Белграда Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Сербии Александр Вучич, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Сербию
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию
    Фото: Акорда

    В воздушном пространстве Сербии борт Главы нашего государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны.

    Глава государства прибыл с официальным визитом в Сербию
    Фото: Акорда

    Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

    По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с Премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.

    Сербия
    Фото: Акорда
    Теги:
    Сербия Александр Вучич Касым-Жомарт Токаев Политика Международные отношения
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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