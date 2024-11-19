Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию

Фото: Акорда

В воздушном пространстве Сербии борт Главы нашего государства сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны.

Фото: Акорда

Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с Премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.