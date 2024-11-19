Белградскую башню украсило изображение флага Казахстана

Белградскую башню, самое живописное здание, ставшее символом сербской столицы, украсило изображение небесно-голубого флага Казахстана.

168-метровая башня была открыта совсем недавно — 15 октября текущего года.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом Сербию. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией прошло 28 лет. За эти годы страны углубили двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культуры. О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана с Сербией читайте в материале аналитического обозревателя агентства Казинформ.