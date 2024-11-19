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    23:10, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Белградскую башню украсило изображение флага Казахстана

    Сербия — один из ключевых партнеров Казахстана на Балканском полуострове. Здесь по-особенному встретили казахстанскую делегацию во главе с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ № 1».

    Белградская башня
    Фото: кадр из видео Telegram-канал «БОРТ № 1»

    Белградскую башню, самое живописное здание, ставшее символом сербской столицы, украсило изображение небесно-голубого флага Казахстана.

    168-метровая башня была открыта совсем недавно — 15 октября текущего года.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом Сербию. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией прошло 28 лет. За эти годы страны углубили двустороннее сотрудничество в области торговли, инвестиций и культуры.  О ключевых направлениях сотрудничества Казахстана с Сербией читайте в материале аналитического обозревателя агентства Казинформ.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Сербия Госсимволы РК Касым-Жомарт Токаев Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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