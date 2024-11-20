РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:14, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Открытие прямых авиарейсов между столицами обсудили Глава государства с Президентом Сербии

    В рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Белград состоялись переговоры с Президентом Сербии в расширенном формате с участием делегаций обеих стран, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Возможность открытия прямых авиарейсов между столицами обсудили Глава государства с Президентом Сербии
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана поблагодарил Александра Вучича за содержательную беседу в формате тет-а-тет и оказанное казахской стороне гостеприимство.

    Президент Сербии выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за визит, отметив его стратегическое значение для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Он подчеркнул важность развития взаимовыгодных связей, которые служат основой для укрепления мира и стабильности в регионе и на глобальной арене.

    Особое внимание главы государств уделили укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

    Президенты положительно оценили рост двустороннего товарооборота за последние годы. В то же время было отмечено, что текущая геополитическая и экономическая ситуация в мире требует еще более тесного сотрудничества.

    Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем увеличении двустороннего товарооборота и расширении номенклатуры поставляемых товаров

    Рассмотрены имеющиеся широкие возможности и ресурсы для продвижения якорных совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транзита и логистики, оборонно-промышленного комплекса, цифровизации, телекоммуникации и аэрокосмической отрасли.

    Подчеркнута важность развития взаимосвязанности и диверсификации транспортной инфраструктуры, в том числе возможность открытия прямых авиарейсов между столицами.

    Отдельное внимание президенты уделили налаживанию практического взаимодействия в сферах образования, науки, здравоохранения, туризма, внедрения искусственного интеллекта.

    Главы государств выразили уверенность в том, что подписываемые в рамках визита двусторонние документы будут всецело способствовать дальнейшему углублению казахско-сербского сотрудничества.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарта Токаева у Дворца Сербии торжественно встретил почетный караул и артиллерийские залпы.

    Напомним, Глава государства провел переговоры с Президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Сотрудничество Сербия Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают