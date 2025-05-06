РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:02, 06 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и То Лам подписали ряд документов

    По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли Совместное заявление, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев и То Лам приняли Совместное заявление
    Фото: Акорда

    Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

    1. Меморандум о сотрудничестве в области технологий, инноваций и цифровой трансформации между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам;

    2. Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025–2027 годы;

    3. Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025–2027 годы;

    4. Программа сотрудничества в сфере органов юстиции на 2025–2027 годы между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам;

    5. Меморандум об установлении побратимских отношений между Акиматом Кызылординской области и провинцией Хынг Йен;

    6. Акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продажи акций АО Qazaq Air между АО «Самрук-Қазына» и Sovico Group;

    7. Соглашение по сотрудничеству в сфере геологоразведки между АО НК «КазМунайГаз» и Petrovietnam Exploration Production;

    8. Соглашение о сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Вьетнамским информационным агентством.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Акорде.

    Напомним, 5 мая в аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама. Ранее аналитический обозреватель Kazinform писал о том, что объединяет Астану и Ханой и каковы перспективы сотрудничества.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Вьетнам Казахстан Международные отношения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают