Объявлен состав команды Казахстана по дзюдо на домашний Grand Slam

Турнир пройдет с 9 по 11 мая. На сегодня известен окончательный состав нашей сборной. Отметим, что на международную арену возвращается Гусман Кыргызбаев, который не выступал после завоевания бронзовой медали Олимпиады-2024.

Мужчины

- 60 кг: Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан, Даурен Суюкенов, Талгат Орынбасар

- 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Ердаулет Бозша, Бауыржан Нарбаев, Мирас Жонысов

- 73 кг: Саят Сейткалиев, Куан Барыс, Бакытжан Абдурахманов, Есет Куанов

- 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Жалгас Кайролла, Айгали Калдыбек, Азат Кумисбай

- 90 кг: Аян Байгазы, Кудырет Досымов, Айдар Арапов

- 100 кг: Марат Байкамуров, Бейбит Мадеев, Бакжан Байтас

+100 кг: Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев, Мади Едилбаев, Жамбыл Тургыналиев

Женщины

- 48 кг: Диана Буркеева

- 52 кг: Кундыз Жылкыбай, Айшабиби Мурадимова

- 57 кг: Дина Муханбет, Дана Абдирова

- 63 кг: Асылжан Орынбасарова

- 70 кг: Аруна Жангелдина, Кристина Сотникова, Диана Телбаева, Анастасия Морозова

- 78 кг: Назерке Тилеуханова, Замзагуль Файзолланова

+ 78 кг: Акерке Рамазанова, Толкын Турсынакынова

В данных соревнованиях планируется участие более 400 спортсменов из 48 стран мира. Соревнования состоятся во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, вход свободный.