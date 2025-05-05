Объявлен состав команды Казахстана по дзюдо на домашний Grand Slam
Турнир пройдет с 9 по 11 мая. На сегодня известен окончательный состав нашей сборной. Отметим, что на международную арену возвращается Гусман Кыргызбаев, который не выступал после завоевания бронзовой медали Олимпиады-2024.
Мужчины
- 60 кг: Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан, Даурен Суюкенов, Талгат Орынбасар
- 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Ердаулет Бозша, Бауыржан Нарбаев, Мирас Жонысов
- 73 кг: Саят Сейткалиев, Куан Барыс, Бакытжан Абдурахманов, Есет Куанов
- 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Жалгас Кайролла, Айгали Калдыбек, Азат Кумисбай
- 90 кг: Аян Байгазы, Кудырет Досымов, Айдар Арапов
- 100 кг: Марат Байкамуров, Бейбит Мадеев, Бакжан Байтас
+100 кг: Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев, Мади Едилбаев, Жамбыл Тургыналиев
Женщины
- 48 кг: Диана Буркеева
- 52 кг: Кундыз Жылкыбай, Айшабиби Мурадимова
- 57 кг: Дина Муханбет, Дана Абдирова
- 63 кг: Асылжан Орынбасарова
- 70 кг: Аруна Жангелдина, Кристина Сотникова, Диана Телбаева, Анастасия Морозова
- 78 кг: Назерке Тилеуханова, Замзагуль Файзолланова
+ 78 кг: Акерке Рамазанова, Толкын Турсынакынова
В данных соревнованиях планируется участие более 400 спортсменов из 48 стран мира. Соревнования состоятся во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, вход свободный.