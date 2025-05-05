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    15:31, 05 Май 2025 | GMT +5

    Объявлен состав команды Казахстана по дзюдо на домашний Grand Slam

    Стали известны имена казахстанских дзюдоистов, которые примут участие в мировом турнире серии Grand Slam 2025 в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    дзюдо
    Фото: НОК

    Турнир пройдет с 9 по 11 мая. На сегодня известен окончательный состав нашей сборной. Отметим, что на международную арену возвращается Гусман Кыргызбаев, который не выступал после завоевания бронзовой медали Олимпиады-2024.

    Мужчины

    - 60 кг: Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан, Даурен Суюкенов, Талгат Орынбасар

    - 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Ердаулет Бозша, Бауыржан Нарбаев, Мирас Жонысов

    - 73 кг: Саят Сейткалиев, Куан Барыс, Бакытжан Абдурахманов, Есет Куанов

    - 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Жалгас Кайролла, Айгали Калдыбек, Азат Кумисбай

    - 90 кг: Аян Байгазы, Кудырет Досымов, Айдар Арапов

    - 100 кг: Марат Байкамуров, Бейбит Мадеев, Бакжан Байтас

    +100 кг: Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев, Мади Едилбаев, Жамбыл Тургыналиев

    Женщины

    - 48 кг: Диана Буркеева

    - 52 кг: Кундыз Жылкыбай, Айшабиби Мурадимова

    - 57 кг: Дина Муханбет, Дана Абдирова

    - 63 кг: Асылжан Орынбасарова

    - 70 кг: Аруна Жангелдина, Кристина Сотникова, Диана Телбаева, Анастасия Морозова

    - 78 кг: Назерке Тилеуханова, Замзагуль Файзолланова

    + 78 кг: Акерке Рамазанова, Толкын Турсынакынова

    В данных соревнованиях планируется участие более 400 спортсменов из 48 стран мира. Соревнования состоятся во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, вход свободный.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Астана
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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