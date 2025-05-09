Казахстан завоевал три «золота» на международном турнире по велоспорту

В групповой гонке победу одержал Алишер Жумакан. В этой же дисциплине Владислав Скибин показал второй результат.

Кирилл Курдиди, Данияр Шаяхметов и Мухтар Рамазан финишировали первыми в командном спринте. Дмитрий Резанов, Андрей Чугай и Виктор Голов отметились «бронзой».

В командной гонке преследования Алишер Жумакан, Дмитрий Носков, Максим Хорошавин и Илья Карабутов поднялись на первую ступень пьедестала.

Ранее два гонщика «Астаны» финишировали в топ-3 этапа «Президентского Тура Турции».