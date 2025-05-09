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    19:40, 08 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал три «золота» на международном турнире по велоспорту

    Команда Казахстана по велоспорту на треке завоевала пять медалей на международном турнире Silk Way Namangan в Намангане (Узбекистан), передает агентство Kazinform со сылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстан завоевал три «золота» на международном турнире по велоспорту
    Фото: НОК РК

    В групповой гонке победу одержал Алишер Жумакан. В этой же дисциплине Владислав Скибин показал второй результат.

    Кирилл Курдиди, Данияр Шаяхметов и Мухтар Рамазан финишировали первыми в командном спринте. Дмитрий Резанов, Андрей Чугай и Виктор Голов отметились «бронзой».

    В командной гонке преследования Алишер Жумакан, Дмитрий Носков, Максим Хорошавин и Илья Карабутов поднялись на первую ступень пьедестала.

    Ранее два гонщика «Астаны» финишировали в топ-3 этапа «Президентского Тура Турции».

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Узбекистан НОК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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