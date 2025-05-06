Казахстан и Вьетнам планируют усилить сотрудничество в ключевых отраслях

По его словам, перспективы для совместной работы открываются прежде всего в авиационной отрасли.

- Сегодня мировой рынок грузовых авиаперевозок оценивается в 140 миллиардов долларов. Это — масштабная ниша, где Казахстан готов развивать международный аэрохаб. Мы придаем большое значение сотрудничеству с компанией Sovico Group, которая завершает сделку по приобретению авиакомпании «Qazaq Air». Это откроет возможности для наращивания парка воздушных судов и строительства современных логистических хабов, - сказал Ермек Кошербаев.

Вторым важным направлением заместитель Премьер-министра назвал сельское хозяйство. Он подчеркнул, что Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ и входит в топ-10 стран-экспортёров пшеницы, является одним из мировых лидеров по экспорту муки.

- В ближайшие три года мы планируем довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. Будут введены в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тысяч тонн мяса в год и 11 яичных фабрик — мощностью 850 миллионов яиц в год. Мы приглашаем вьетнамских партнёров к созданию совместных производств и внедрению современных, водосберегающих технологий, - добавил Ермек Кошербаев.

Особое внимание, по словам вице-премьера, уделяется цифровизации и инновациям. Казахстан занимает 24-е место в глобальном индексе электронного правительства и входит в десятку стран по качеству онлайн-сервисов.

- Только за первое полугодие через eGov было оказано более 20 миллионов онлайн-услуг — почти 90% населения получили доступ к цифровым решениям. Astana Hub — наш ведущий технопарк — поддерживает более 1500 стартапов, в том числе с участием Google и Microsoft. В этом году мы запускаем Alem.AI — Национальный центр искусственного интеллекта, который станет флагманом технологического развития, - сообщил спикер.

Он добавил, что Вьетнам, как один из лидеров в сфере ИТ, может стать стратегическим партнёром Казахстана в цифровизации госуслуг, внедрении ИИ и обмене технологиями.

Ранее сообщалось, что объединяет Астану и Ханой, и каковы перспективы сотрудничества. Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом вырос до $860 млн.

Напомним, 5 мая Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.