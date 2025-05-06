Товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом вырос до $860 млн

Открывая встречу, заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев поприветствовал участников от имени Правительства и подчеркнул значимость укрепления экономического сотрудничества между двумя странами.

- Для Казахстана Вьетнам является одним из ведущих партнеров в Юго-Восточной Азии. У нас значительный потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг 860 млн долларов, - отметил он.

По его словам, сегодня в Казахстане работают 13 компаний с участием вьетнамского капитала в различных отраслях экономики. Эти данные, как отметил вице-премьер, свидетельствуют о высоком уровне доверия к бизнес-климату республики и подтверждают устойчивое и продуктивное партнёрство.

Ермек Кошербаев также выделил успешные проекты, реализуемые вьетнамскими инвесторами. В частности, компания Mareven Food Holdings ведёт производство продуктов питания в индустриальной зоне «Арна» города Конаева, а Crystal Bay Tourism Group работает над созданием многофункционального туристического комплекса.

В рамках круглого стола участники обсуждают дальнейшие перспективы развития совместных проектов в приоритетных секторах экономики.

Ранее сообщалось, что объединяет Астану и Ханой, и каковы перспективы сотрудничества.

Напомним, 5 мая Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.