Развитие нефтегазохимии обеспечит более 19 тысяч рабочих мест – министр энергетики

- Развитие нефтегазохимической промышленности является одним из приоритетных направлений переориентации нефтегазового сектора от сырьевой модели к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, – подчеркнул министр.

По его словам, важность отрасли неоднократно подчеркивал Глава государства, называя ее стратегическим направлением, способным открыть новые возможности как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

- Казахстан сегодня – один из крупнейших производителей нефти и газа в Евразийском регионе. Но при этом структура нашей отрасли остается преимущественно сырьевой. Мы по-прежнему ориентированы на upstream – разведку и добычу. Несмотря на масштабные ресурсы и инфраструктуру, потенциал переработки, особенно в нефтегазохимии, реализован лишь частично. И это порождает ряд стратегических вызовов, - отметил Ерлан Аккенженов.

Для преодоления этих вызовов Министерством энергетики в октябре 2024 года была утверждена Дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024–2030 годы. Документ включает шесть ключевых направлений и 34 мероприятия, направленных на стимулирование отрасли.