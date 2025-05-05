Премьер-министр РК поручил нарастить переработку сырья и ускорить развитие химической отрасли

Он отметил, что это снизит уязвимость экономики и сформирует качественные рабочие места. Сегодня около 45% сырья для химических производств экспортируется без глубокой переработки.

- К примеру, ежегодно из Казахстана вывозится порядка 800 тыс. тонн фосфоритового сырья. Министерству промышленности необходимо создать условия для привлечения частных инвестиций в новые высокотехнологичные проекты по переработке сырья. Второе. Привлечение стратегических инвесторов во многом зависит от качества инвестиционного климата и условий развития в данных отраслях, – сказал Олжас Бектенов.

Он поручил Министерству национальной экономики совместно с министерствами энергетики и промышленности до 1 июля текущего года внести в Правительство предложения с конкретными мерами по налоговому и таможенному стимулированию химических и нефтегазохимических проектов.

- На совещании с представителями нефтегазового бизнеса поднимался вопрос разработки самостоятельного Закона о нефтегазохимической отрасли. Поддерживаю данную инициативу. Поручаю министерствам энергетики, промышленности, национальной экономики и юстиции до 1 сентября текущего года внести в Аппарат Правительства проект соответствующего Закона, – добавил премьер.

Он напомнил о том, что внеплановые остановки на заводе по производству полипропилена и затягивание этапов реализации проектов по выпуску полиэтилена и бутадиена также вызывают обеспокоенность.

– Здесь требуется неукоснительное соблюдение сроков, минимизация рисков простоев и повышение управленческой дисциплины. Поручаю Фонду «Самрук-Казына» до 15 июня текущего года представить четкий график устранения причин простоя завода KPI и обновленный план-график с указанием этапов и сроков завершения завода Silleno. Также поручаю до 1 августа текущего года принять окончательное решение по проекту Бутадиен, – добавил Олжас Бектенов.

По его словам, большинство крупных предприятий химической отрасли страны уже внедрили системы контроля выбросов. Однако оставшиеся производители по-прежнему работают без современных экологических фильтров и технологий утилизации.