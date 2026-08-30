Первая сессия Курултая, главное совещание педагогов и бюджет: чем запомнилась последняя неделя лета в Казахстане

В Казахстане начал работу первый созыв однопалатного Курултая, Правительство сложило полномочия перед новым законодательным органом. Какие задачи поставлены перед системой образования, что предусмотрено проектом трехлетнего республиканского бюджета, готова ли инфраструктура к отопительному сезону — в обзоре агентства Kazinform.

Внешнеполитическая повестка Главы государства на этой неделе включала переговоры по укреплению связей с Сингапуром и США, практические договоренности по привлечению инвестиций, развитию транспортной инфраструктуры и внедрению передовых технологий.

Инвестиционные договоренности с Сингапуром и диалог с Палатой представителей США



Фото: Акорда

Первый визит в Казахстан Старшего министра Сингапура Ли Сянь Луна получил исторический контекст. Ровно 35 лет назад страну посетил его отец — первый премьер-министр страны и создатель «сингапурского экономического чуда» Ли Куан Ю. Торгово-экономическое партнерство двух стран сегодня опирается на работу почти 500 компаний с сингапурским капиталом, включая оператора портовых терминалов PSA International и государственный инвестиционный фонд Temasek Holdings.

Фото: Акорда

Казахстан намерен применить «золотой стандарт» мировой авиации

сингапурского аэропорта Чанги при проектировании и строительстве современного авиационного узла в Астане. Стороны также обсудили проекты в сфере искусственного интеллекта, цифровизации, развития «умных» городов, логистики, аграрного сектора, добычи критических минералов и туризма. Правовую основу для расширения сотрудничества обеспечила ратификация сингапурской стороной Договора о взаимной защите инвестиций и Соглашения о торговле услугами и инвестициями. За вклад в укрепление двусторонних связей Касым-Жомарт Токаев наградил Ли Сянь Луна орденом «Достық» I степени.

Фото: Акорда

На встрече с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Комитета по бюджету и налогам Джейсоном Смитом Президент Казахстана предложил наладить прямой контакт между американскими законодателями и однопалатным Курултаем. Участники встречи рассмотрели вопросы торговли, инвестиций, технологического обмена, партнерства в науке и высшем образовании, аспекты ядерной безопасности и режима нераспространения. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что конструктивный и доверительный диалог с Президентом США Дональдом Трампом позволил вывести межгосударственные отношения на беспрецедентно высокий уровень.

Институциональная перезагрузка: выборы и работа нового законодательного органа

Фото: Kazinform / ИИ / Мажилис Парламента РК

Главным политическим событием недели в Казахстане стали выборы однопалатного Курултая и начало его работы. В начале недели Центральная избирательная комиссия озвучила итоги первых в истории страны выборов депутатов в Курултай Республики Казахстан, которые завершили процесс конституционной трансформации высшего представительного органа. В голосовании приняли участие 9 351 539 граждан из 12 623 289 избирателей, явка составила 74,08%.



Избирательный барьер преодолели пять политических партий. «Әділет» получила 71,17% голосов (110 мандатов), «Ауыл» — 6,26% (10 мандатов), Respublica — 5,56% (9 мандатов), «Ақ жол» — 5,21% (8 мандатов) и ОСДП — 5,11% (8 мандатов). Партии НПК (3,11%) и «Байтақ» (1,07%) не преодолели пятипроцентный барьер, графу «Против всех» выбрали 2,51% голосовавших. ЦИК зарегистрировала 145 депутатов Курултая с соблюдением 30-процентной квоты для женщин, молодежи и людей с инвалидностью, закрепив за ними пятилетний срок полномочий. Новым депутатам Курултая вручили удостоверения и нагрудные знаки. Свою оценку организации выборов в Курултай дал Президент страны Касым-Жомарт Токаев

— Это важнейшее политическое событие было организовано на беспрецедентно высоком уровне. Большую работу проделала Центральная избирательная комиссия. В избирательный процесс внедряются продуманные решения, включая технологии искусственного интеллекта, что существенно повысило качество работы, — сказал Глава государства.

После формирования нового однопалатного Курултая Правительство Казахстана во главе с Олжасом Бектеновым сложило полномочия. Это предусмотрено статьей 69 новой Конституции. Кабинет министров продолжает исполнять обязанности до утверждения нового состава.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

28 августа открылась первая сессия Курултая первого созыва, в ходе которой 145 избранных депутатов принесли присягу. Тайным голосованием председателем Курултая большинством голосов избран Айбек Дадебай, кандидатуру опытного управленца предложил Глава государства. Заместителями председателя Курултая I созыва стали Нурлан Бекназаров, Дания Еспаева и Динара Закиева. Также был утвержден состав и избраны председатели восьми постоянных комитетов нового законодательного органа.

Фото: Акорда

Выступая на открытии первой сессии, Касым-Жомарт Токаев объяснил статус Курултая, сочетающий историческую преемственность Великой степи с современной системой сдержек и противовесов. Однопалатный орган получил полномочия согласования судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты.

Депутаты также получили право назначать и освобождать от должности судей Верховного суда по представлению Президента.

Кроме того, Курултай наделен полномочиями по лишению правового иммунитета судей Конституционного и Верховного судов, а также депутатов.

В полномочия законодательного органа входит утверждение отчетов Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета и заслушивание ежегодного послания Конституционного суда.

Депутаты также смогут выразить вотум недоверия Правительству и вносить Президенту предложения об освобождении от должностей отдельных членов Правительства.

Глава государства призвал депутатов стать действенным связующим звеном между народом и государством и ставить национальные приоритеты выше частных интересов.



Перед новоизбранными депутатами Курултая первого созыва обозначены приоритеты в доработке и принятии законопроектов прежнего депутатского корпуса, синхронизация всей правовой базы с Новой Конституцией и внедрение аналитической платформы «E-Parliament» с применением искусственного интеллекта для снижения коррупционных рисков. Президент инициировал принятие отдельного закона о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями со строительством реабилитационных центров во всех регионах и поддержал законодательное ограничение на регистрацию в соцсетях для детей младше 16 лет.

В экономической сфере заявлен курс на форсированную индустриализацию и обновление коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, превращающее страну в большую стройплощадку. Касым-Жомарт Токаев гарантировал жесткий контроль за расходованием средств Нацфонда, исключив их нецелевое использование и ограничив инвестиции исключительно долгосрочными стратегическими проектами для будущих поколений.



Фото: Акорда

Идеологический и внешнеполитический каркас выступления Президента был сфокусирован на необратимости проводимых реформ, обновлении кадров во всех эшелонах власти и привлечении в политику нового поколения граждан. На фоне кризиса мировой архитектуры безопасности и институтов ООН Казахстан сохраняет высокий международный авторитет сильной «средней державы». Предложена обновленная ценностная матрица: «реальность вместо мифов, прогресс вместо архаики и деловитость вместо краснобайства», преодоление исторических обид и искоренение пороков, упомянутых великим Абаем. Глава государства отметил, что будущее страны зависит от заинтересованного отношения, энергии и патриотизма каждого депутата. В Казахстане востребованы смелые, активные и квалифицированные руководители, не бегущие от ответственности, способные добиваться реальных изменений.



Главные ориентиры на предстоящий учебный год

Фото: Акорда

Традиционная Республиканская августовская конференция педагогов в Астане с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева стала площадкой для подведения итогов проделанной работы, обсуждения актуальных вопросов сферы образования и определения основных приоритетов на новый учебный год. Впервые в истории страны развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в Новой Народной Конституции в качестве стратегического направления государственной политики, что требует комплексного пересмотра стандартов среднего, профессионально-технического и высшего образования.



Фото: Акорда

Акцент выступления Президента сделан на формировании «нации победителей» — поколения смелых граждан с чистыми помыслами, добрыми намерениями, твердой верой в добро, оптимистов, свободных от исторической зацикленности на поражениях и «культа печали» (мұң).

Глава государства подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования в социальных сетях и качество школьной литературы, поручив исключить мифологизацию фактов, отметив выявление более 700 грубых ошибок в действующих учебниках.

В Минпросвещения подтвердили проведение полной ревизии фонда всех 15 издательств и заявили о поэтапном переиздании книг для 7–11 классов и доработке пособий для 4, 8 и 9 классов до апреля 2027 года. Наряду с этим инициировано открытие детских музеев естествознания в Астане, Алматы и ряде региональных центров, строительство президентских библиотек и создание в школах среды содержательного обучения и воспитания.

Фото: сгенерировано ИИ

Учебный процесс 2026–2027 учебного года претерпит структурные изменения в соответствии с конституционными принципами. Для учащихся 5–7 классов вводится предмет «Основы Конституции», в 8–11 классах — курс «Закон и порядок», для 5–11 классов — дисциплина «Личная безопасность». Предмет «Основы права», ранее преподававшийся как предмет по выбору, переведен в категорию обязательных. В начальной школе отменят суммативные оценивания СОР и СОЧ в пользу сочинений, изложений, проектов, эссе и диктантов. До конца года правительству поручено утвердить единые стандарты экологического образования и масштабировать программу «Адал азамат», критерии культуры поведения, уважения к окружающим и навыки общения войдут в систему KPI учебных заведений.

Дополнительно Минпросвещения изучает вопрос унификации сроков обучения и возможности возврата к единой 11-летней модели для всех школ страны.

Глава государства указал на затягивание реализации майского указа о внедрении ИИ в образовательный процесс и поручил внедрить строгие стандарты его применения не только в вузах, но и в среднем звене, позиционируя искусственный интеллект как прикладной инструмент заработка на жизнь. Прорабатывается создание казахстанско-китайской школы ИИ в Астане и расширение центров практической подготовки инженеров по китайской модели «Бань Мо», первый из которых запускается в Satbayev University. В качестве контрмеры киберугрозам и инфоперегрузкам Правительству поручено принять меры по фильтрации контента в социальных сетях и ограничить агрессивную рекламу фастфуда на фоне роста детской заболеваемости сахарным диабетом.

Фото: gov.kz

Президент отметил, что государство уделяет особое внимание развитию системы образования. За последние пять лет в Казахстане построено 1 120 школ на более чем 1 млн мест, из которых 511 объектов введены в эксплуатацию в селах, включая 84 объекта нового формата «Келешек мектептері», что позволило ликвидировать дефицит мест в десятках трехсменных учреждений. Государственная поддержка сократила разрыв успеваемости между городскими и сельскими школьниками по математической и естественно-научной грамотности (PISA), растет их активность в республиканских олимпиадах. При этом Глава государства указал на региональные диспропорции в результатах ЕНТ этого года.

Финансовую защиту обеспечивает проект «Нацфонд — детям», по которому около семи млн несовершеннолетних получили накопления, включая 901,7 млн долларов в 2026 году. Одновременно Президент потребовал положить конец «реформам ради реформ», оптимизировать аттестацию учителей через перезагрузку Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», оградить педагогов от бумажной волокиты, бесконечной отчетности и непрофильных нагрузок.

Касым-Жомарт Токаев отметил значение уважительного отношения к профессии учителя, призвав объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов и наградил госнаградами выдающихся учителей и наставников победителей международных предметных олимпиад. В этом учебном году в Казахстане примут дополнительные меры для стимулирования одаренных детей. Следующим этапом работы Министерства просвещения станет обеспечение высокого качества образования для каждой школы и каждого ребенка.

Трехлетний бюджет Казахстана: доходы, расходы и трансферты из Нацфонда



Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Заседание Правительства на этой неделе было посвящено приоритетам трехлетнего макроэкономического планирования, подготовки жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов к зимнему периоду. Законопроект о республиканском бюджете и Прогноз социально-экономического развития на 2027–2029 годы направлены на рассмотрение депутатов Курултая. В базовом трехлетнем макропрогнозе среднегодовой реальный рост ВВП Казахстана заложен на уровне выше пяти процентов, номинальный ВВП увеличится со 199,3 трлн теңге в 2027 году до 245 трлн теңге в 2029 году. Драйверами выступят обрабатывающая промышленность, аграрный сектор и строительная отрасль.

Аудит готовности к отопительному сезону

Фото: Правительство РК

Подготовка к осенне-зимнему периоду перешла в завершающую стадию. Объекты образования и здравоохранения должны быть полностью готовы к 1 сентября, инженерные сети северных, центральных и восточных регионов — к 15 сентября, остальных областей — к 15 октября. На сегодня заменено 139 км или 37% от плана. Готовность жилого фонда по стране составляет 96% (100% достигнуто только в Туркестанской области), автономных котельных — 98%. При этом отмечены низкие темпы подготовки котельных и жилья в Алматы, Шымкенте и Восточно-Казахстанской области.



В энергетическом комплексе ведется ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов, 51 турбины и 17,1 тыс. км линий электропередачи. Накоплены нормативные запасы 4,1 млн тонн угля и 137 тыс. тонн мазута. На платформе EnergyTech оцифровано 115 тыс. единиц оборудования 160 предприятий для перехода к предупредительному контролю поломок. Вместе с тем сохраняются системные риски. Задолженность энергопредприятий перед АО «Qazaqgaz Aimaq» за газ достигла 71,9 млрд теңге, зафиксирован рост технологических нарушений на ГРЭС Топар, столичной ТЭЦ-2, 3-Энергоорталык в Шымкенте и ГРЭС в Аксу. Дополнительно Минэнерго сообщило о плановом ремонте на Карачаганакском месторождении в середине сентября, который временно снизит добычу нефти на 400–450 тыс. тонн.



Качество бензина и планы по новым мощностям

Фото: Кабар

Минэнерго и фонд «Самрук-Қазына» начали разработку ТЭО строительства четвертого НПЗ в Казахстане мощностью до 10 млн тонн в год. Площадку выберут до конца года среди четырех регионов — Мангистауской, Атырауской, Туркестанской областей и области Улытау.

Министерство торговли и интеграции совместно с Минэнерго начало проверку качества бензина после жалоб водителей в Астане, Павлодаре и СКО. Контрольные пробы топлива сетей Sinoil, QazaqOil и Helios отобрали на 17 АЗС в Алматы, Алматинской, Жамбылской областях и области Абай. Арбитражные пробы взяли и на Павлодарском нефтехимическом заводе. Руководство ПНХЗ заявило о соответствии партий АИ-95 и АИ-98 стандартам. В случае нарушений некачественные партии изымут из оборота.

На этой неделе на двух заводах произошли технологические инциденты, не повлиявшие на отгрузку ГСМ. На Шымкентском НПЗ из-за перепада напряжения во внешней сети KEGOC сработала автоматика защиты, после чего установки перезапустили в штатном режиме. На Атырауском НПЗ потушили возгорание нефтешлама на очистных сооружениях. Обошлось без пострадавших и остановки производства.

Исторический триумф на татами и прорыв на льду: спортивные итоги недели

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Главной сенсацией недели стало историческое выступление сборной страны на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов в эквадорском Гуаякиле. Казахстанские спортсмены впервые завоевали золото в смешанных командных соревнованиях, при этом Фатима Супыгалиева вошла в историю как первая отечественная чемпионка мира в этой возрастной категории. Всего в копилке сборной рекордные 11 медалей — 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. С триумфом юных чемпионов поздравил Касым-Жомарт Токаев, пожелав блестящего спортивного будущего и новых достижений.

Успехи отечественного дзюдо получили признание и на международной арене. В штаб-квартире Международного олимпийского комитета в Лозанне спортсмен сборной Казахстана Абылайхан Жубаназар оставил автограф на знаменитой памятной стене Olympians Wall, вписав свое имя в олимпийскую летопись.

Медальный зачет пополнили и отечественные палуаны на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет в Братиславе. Казахстанская команда увезла из Словакии четыре награды. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Казыбек Калмагамбетов, серебро завоевал Бекасыл Асамбек, бронзовые медали достались Нурасылу Асамбеку и Нурдаулету Сеилбекову.



В мировом рейтинге ISU олимпийский чемпион Михаил Шайдоров вошел в тройку лучших фигуристов мира. Софья Самоделкина занимает 13-е место в женском одиночном катании, танцевальная пара Гаухар Наурызова — Бойсангур Датиев — 44-е.





Фото: janibek_alimkhanuly/ instagram

На профессиональном ринге разгораются страсти вокруг непобежденного боксера-профессионала Жанибека Алимханулы. WBO официально обязала британца Хамзу Шираза провести защиту пояса во втором среднем весе против казахстанца, предоставив сторонам 20 дней на переговоры до 3 сентября. Алимханулы заявил, что нацелен отобрать титул у британца ради последующего мегафайта за абсолютное чемпионство против Сауля Альвареса, тогда как британская сторона пытается оспорить решение организации.



Завершением насыщенной спортивной недели стало признание заслуг тех, кто стоит за победами паралимпийцев. Тренеры и менеджеры параспорта награждены орденами и почетными знаками.

