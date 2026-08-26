Предметы «Основы Конституции» и «Закон и Порядок» начнут изучать школьники в РК с этого года

В учебную программу будут включены предметы «Основы Конституции» и «Закон и Порядок», об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил Президент, по его поручению с этого учебного года в школах начнут преподавать дисциплину «Основы Конституции».

— Главная цель этого нововведения: только законопослушное и уважающее Конституцию молодое поколение способно построить процветающее общество и достичь личного благополучия, проще говоря, счастливую жизнь. Тогда как молодых людей, игнорирующих правовые нормы и преступающих закон, неизбежно ждет уголовное наказание и загубленная жизнь. К сожалению, многие наши юные сограждане не только не знают, но и даже не осознают этой простой истины. Наша задача — донести до каждого из них эту жизненную аксиому, — рассказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что в целом очень важно, чтобы содержание учебников соответствовало современным требованиям, а также идеям, закрепленным в Новой Конституции.

— На Правительство и профильное министерство возлагается прямая ответственность за качественное и своевременное выполнение поставленной задачи, — подчеркнул он.

Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что государственные общеобязательные стандарты образования, типовые учебные планы и учебные программы пересмотрены с учетом норм новой Конституции. Для учащихся 5–7 классов вводится предмет «Основы Конституции». В 8–11 классах будет введен обязательный курс «Закон и порядок». Кроме того, для учащихся 5–11 классов вводится обязательный курс «Личная безопасность».