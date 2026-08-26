Касым-Жомарт Токаев назвал историческим первый визит Ли Сянь Луна в Казахстан

Глава государства принял Старшего министра Сингапура Ли Сянь Луна, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева со Старшим министром Республики Сингапур Ли Сянь Луном.

В ходе беседы Глава государства подчеркнул, что первый визит Ли Сянь Луна в Казахстан имеет историческое значение для нашей страны.

— Ровно 35 лет назад в сентябре 1991 года — на заре независимости Казахстана — Ваш отец Ли Куан Ю посетил нашу страну. Его визит заложил прочную основу наших двусторонних отношений. Мы высоко ценим дальновидную политику руководства Сингапура и его впечатляющую трансформацию в глобальный центр финансов, торговли, инноваций и технологий. Опыт Вашей страны служит вдохновляющим примером для всего международного сообщества, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие двусторонних отношений, которые характеризуются регулярным политическим диалогом, ростом товарооборота и ускорением притока сингапурского капитала в Казахстан.

— Фактически Казахстан и Сингапур остаются крупнейшими торговыми партнерами друг для друга в своих регионах — Центральной и Юго-Восточной Азии. Число компаний с сингапурским капиталом в нашей стране достигло почти 500 и продолжает расти, — сказал он.

По словам Президента, Казахстан и Сингапур плодотворно взаимодействуют в рамках многосторонних форматов. Обе страны по праву считаются средними державами. В этом контексте он отметил схожесть позиций двух государств по многим вопросам международной повестки дня.