Сельские школьники стали активнее участвовать в республиканских олимпиадах

Разрыв между сельскими и городскими школьниками по математической и естественно-научной грамотности сократился на 5 баллов. Об этом заявила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Согласно результатам PISA, по сравнению с 2018 годом в 2022 году разрыв между городскими и сельскими школьниками по математической и естественно-научной грамотности сократился на 5 баллов, — сообщила министр на Августовской конференции учителей в Астане.

По словам министра, растет и активность сельских школьников в республиканских олимпиадах.

— Отмечаем, что число сельских школьников, участвующих в специальной республиканской олимпиаде, выросло с 85 тыс. до 125 тыс. человек. При этом 1 149 сельских школьников стали обладателями медалей, — сообщила она.

Министр также отметила показатели охвата дошкольным образованием. В целом по стране он достиг 70%, а в сельской местности — 86%.

— Инфраструктурная поддержка сегодня непосредственно ощущается в повседневной жизни сельских учеников и учителей и напрямую влияет на качество и результаты образования, подчеркнула глава ведомства.

Также министр просвещения отметила, что в Казахстане инвестиции в образование дали конкретные результаты.