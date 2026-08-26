Инвестиции в образование дали конкретные результаты — Жулдыз Сулейменова

В 2019–2025 годах объем финансирования сферы образования увеличился более чем в три раза. При этом 65,9% средств направляется на фонд оплаты труда педагогов. Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила на проходящей в Астане Августовской конференции, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, также на постоянной основе выделяются средства на обеспечение школьников питанием и учебниками.

Усиливается и поддержка системы технического и профессионального образования.

— Самое главное — сегодня мы видим конкретные результаты инвестиций в образование. Позиции Казахстана в международных рейтингах по показателям развития человеческого капитала, качества образования и конкурентоспособности укрепляются, — сказала Жулдыз Сулейменова.

Глава ведомства также отметила, что изменился государственный подход к образованию.

— Образование стало стратегической инвестицией в будущее страны, а наши учителя — ключевыми фигурами в формировании человеческого капитала государства, — подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

Ранее министр просвещения отметила, что новая Конституция определила развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического приоритета государства.