Что изменится для системы образования с новой Конституцией

Новая Конституция определила развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического приоритета государства. Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила на проходящей в Астане Августовской конференции учителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр отметила, что новый учебный год начинается для страны в важный исторический период. Вступившая в силу новая Конституция определила развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического приоритета государства.

— В ее основе — человек, его права и ответственность, закон и порядок, честный труд и ответственность за будущее страны. Превращение этих принципов в повседневную культуру наших детей — главная задача системы образования. Мы должны воспитывать граждан, обладающих глубокими знаниями, трудолюбивых, соблюдающих закон и осознающих свою ответственность перед государством и обществом, — сказала Жулдых Сулейменова.

По ее словам, благодаря фундаментальным реформам, реализованным при поддержке Президента, в сфере образования достигнуты конкретные и комплексные результаты, которые создают основу для развития человеческого капитала в стране.

— Реализован национальный проект «Келешек мектептері», направленный на сокращение разрыва между городскими и сельскими школами, повышается качество образования, продолжается работа по поддержке педагогов и развитию инклюзии. Согласно результатам международного исследования TALIS, педагогический корпус сегодня демонстрирует высокие результаты. Поэтому прежде всего от имени педагогического сообщества хотим выразить искреннюю благодарность за оказываемую поддержу сфере образования, а также большое внимание и заботу о наших учителях и учениках, — сказала министр просвещения.

Напомним, в столице началось пленарное заседание Августовской конференции педагогов с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.