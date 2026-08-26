Августовская конференция с участием Главы государства проходит в Астане

Пленарное заседание августовской конференции педагогов с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева началось в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В этому году мероприятие посвящено теме «Жаңа Конституция - білім беру жүйесінің стратегиялық негізі» («Новая Конституция — стратегическая основа системы образования»).

Мероприятие стало площадкой для подведения итогов прошедшего учебного года, обсуждения актуальных вопросов сферы образования и определения основных приоритетов на новый учебный год.

В рамках конференции проходит масштабная экспозиция «Білім болашағы», посвященная внедрению искусственного интеллекта и цифровых технологий в образование. Участникам представлены цифровые инструменты, интерактивные платформы, методические разработки и технологии, демонстрирующие новые подходы к организации гибкого и эффективного учебного процесса.

Программой также предусмотрены пленарное заседание с участием педагогов и церемония награждения.

Участники конференции обсуждают развитие системы образования, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в учебный процесс, подготовку педагогов к новым требованиям, а также вопросы воспитания и безопасности детей в цифровой среде.