Это большое упущение — Президент Казахстана о неисполнении Указа о внедрении ИИ в систему образования

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал принять срочные меры для систематизации и правильного применения искусственного интеллекта детьми и педагогами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил, что в мае текущего года им был подписан специальный указ о внедрении искусственного интеллекта в систему образования.

— Но его исполнение перед новым учебным годом не обеспечено в должной мере. Это большое упущение. В чем причина? По-любому, это недопустимо в условиях опережающего развития технологий, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, ситуация требует принятия срочных и действенных мер по систематизации и правильному применению ИИ детьми и педагогами.

— Забегая вперед, могу сказать, что в Послании поставлю задачу использования цифровых инструментов, даже смартфонов, молодежью, включая тех, кто живет в сельской местности, для получения регулярных экономических и финансовых доходов, — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость перехода от цифрового государства к цифровой народной экономике.

— Другими словами, искусственный интеллект и его инструментарий — это не забавные игрушки, а средства заработка на жизнь. Так должно быть, — заявил Глава государства.

Президент также отметил, что в сфере высшего образования уже действует межвузовский стандарт, учитывающий этические, правовые и организационные стороны использования искусственного интеллекта.

— Правительству необходимо внедрить аналогичный стандарт и в системе среднего и профессионально-технического образования, — поручил Касым-Жомарт Токаев.

Также Токаев поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и лишних проверок.