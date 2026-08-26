Токаев поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и лишних проверок

Педагогов необходимо избавить от бумажной волокиты, бесконечных отчетов и бесполезных проверочных процедур, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил, что модернизируется образовательная база данных, которая объединит государственные сервисы и услуги и позволит сократить рутинную нагрузку на учителей.

— Педагогов надо избавить от бумажной волокиты, бесконечных отчетов, назойливых требований пройти аттестации и прочие бесполезные проверочные процедуры, — сказал Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Августовской конференции педагогов.

Президент также обратил внимание на случаи привлечения учителей к ремонтным работам и общественным мероприятиям, не связанным напрямую с учебным процессом.

— Нет-нет, появляются сообщения о привлечении учителей к ремонтным работам, разного рода общественным мероприятиям, не имеющим прямого отношения к учебному процессу. Мы давно договорились, что это недопустимо, — подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству просвещения и управлениям акиматов сосредоточиться на совершенствовании нормативно-правовой и регуляторной базы, организации эффективного учебного процесса и анализе образовательных программ.

Ранее Глава государства отметил значение уважительного отношения к профессии учителя. Президент Казахстана также сообщил о том, что за последние пять лет в Казахстане построено 1 120 школ более чем на 1 млн ученических мест. Он заявил, что в Новой Конституции Казахстана впервые особое внимание уделено образовательной сфере, а развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено как стратегическое направление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество школьных учебников в стране, и поручил пересмотреть материалы с недостоверными историческими фактами.

Отдельно Глава государства отметил успехи сельских школьников на олимпиадах. Количество призеров олимпиад среди сельских школьников выросло в Казахстане в 10 раз.

Напомним, Казахстан занял второе место среди стран по показателю укрепления авторитета преподавателей согласно исследованию TALIS-2024.

В Казахстане сохраняется дефицит более 5 тысяч учителей.