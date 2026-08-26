Казахстан занимает второе место по укреплению авторитета учителей — Токаев

Казахстан занял второе место среди стран по показателю укрепления авторитета преподавателей согласно исследованию TALIS-2024. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил, что в стране проводится работа по укреплению авторитета учителей и их всесторонней поддержке.

— Принят специальный Закон «О статусе педагога». В этом году в данный закон были внесены дополнения, предусматривающие дополнительные правовые и социальные гарантии работникам образования, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также напомнил, что 5 октября официально закреплено как профессиональный праздник учителей. Кроме того, в перечень государственных наград включено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» («Заслуженный учитель Казахстана»). По его словам, около 100 педагогов уже удостоены этого звания.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за последние три года звания «Қазақстанның Еңбек Ері» были удостоены три педагога.

— Безусловно, это знак глубочайшего уважения государства к учительскому труду, — отметил Глава государства.

Кроме того, Казахстан входит в пятерку стран мира по уровню удовлетворенности педагогов своей заработной платой. Согласно приведенным Президентом данным, 95% работников образования довольны своей профессией, а 80% заявили, что при возможности выбора снова стали бы учителями.