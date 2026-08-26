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    За последние пять лет в Казахстане построено 1 120 школ

    За последние пять лет в Казахстане построено 1 120 школ более чем на 1 млн ученических мест. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школа
    Фото: Правительство Республики Казахстан

    Глава государства отметил, что государство уделяет особое внимание развитию системы образования.

    — За последние 7 лет финансирование этой сферы увеличилось в три раза и достигло 6,4 триллиона теңге, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, за пять лет также обновлена материально-техническая база свыше 5 тысяч сельских школ, а в учебных заведениях оборудовано более 7 тысяч современных предметных кабинетов.

    Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на реализации проекта «Келешек мектептері».

    — В рамках этого проекта было возведено 217 школ на 460 тысяч учащихся. Не будет преувеличением сказать, что появился новый стандарт современных школ, — отметил Глава государства.

    Президент поручил продолжить строительство качественных учебных заведений во всех регионах, прежде всего в районах, где сохраняется потребность в школьных местах.

    — Со следующего года необходимо без всяких проволочек приступить к этой работе. В следующем году необходимо обеспечить высокие темпы строительства, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства поздравил педагогов с открытием традиционной Августовской конференции.

    Акорда Президент Казахстана Образование Касым-Жомарт Токаев Строительство школа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор