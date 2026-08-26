Президент Казахстана: Сильный педагог — надежная опора прогрессивной нации
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, передает Kazinform.
В этом году работа форума педагогов посвящена теме «Человеческий капитал, знание и прогресс — ключевые ценности Народной Конституции».
Глава государства поздравил педагогов с открытием традиционной Августовской конференции.
— На сегодняшний форум были приглашены талантливые учителя со всех регионов Казахстана. Сильный педагог — надежная опора прогрессивной нации. Это непреложная истина. Сегодня мы выслушали очень содержательные и конструктивные доклады, были озвучены ценные мнения и предложения. Выражаю искреннюю признательность выступившим педагогам и всему учительскому сообществу. Профильное министерство и Правительство в целом должны постоянно держать озвученные вопросы на контроле. Эту работу необходимо понимать как крайне важную стратегическую задачу, — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил значение уважительного отношения к профессии учителя.
— Очевидно, что страну, в которой учитель пользуется уважением, ждет светлое будущее. Великий Абай в своем 38-м слове назидания говорил, что человечность формируется в человеке благодаря хорошему наставнику. Вы вносите огромный вклад в воспитание образованного, мыслящего, прогрессивного и патриотичного молодого поколения, активно участвуя в формировании конкурентоспособной нации, — сказал Президент Казахстана.
Напомним, в столице проходит пленарное заседание Августовской конференции педагогов с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Что изменится для системы образования с новой Конституцией, рассказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова на Августовской конференции учителей.