Развитие образования впервые закреплено в Конституции как стратегическое направление — Токаев

В Новой Конституции Казахстана впервые особое внимание уделено образовательной сфере, а развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено как стратегическое направление. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил, что нынешняя Августовская конференция проходит в период масштабных реформ в стране.

— По итогам общенационального референдума, состоявшегося в марте, была принята Новая Народная Конституция. Поддержанный всем обществом Основной закон вступил в силу 1 июля. Это поворотное историческое событие для нашего государства, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, в Основном законе впервые особое внимание уделено образовательной сфере.

— При этом развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в качестве стратегического направления, — подчеркнул Глава государства.

Ранее Президент Казахстана заявил, что сильный педагог — надежная опора прогрессивной нации.