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    Развитие образования впервые закреплено в Конституции как стратегическое направление — Токаев

    В Новой Конституции Казахстана впервые особое внимание уделено образовательной сфере, а развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено как стратегическое направление. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства отметил, что нынешняя Августовская конференция проходит в период масштабных реформ в стране.

    — По итогам общенационального референдума, состоявшегося в марте, была принята Новая Народная Конституция. Поддержанный всем обществом Основной закон вступил в силу 1 июля. Это поворотное историческое событие для нашего государства, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, в Основном законе впервые особое внимание уделено образовательной сфере.

    — При этом развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в качестве стратегического направления, — подчеркнул Глава государства.

    Ранее Президент Казахстана заявил, что сильный педагог — надежная опора прогрессивной нации.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Образование
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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