Количество призеров олимпиад среди сельских школьников выросло в Казахстане в 10 раз

Количество призеров республиканских олимпиад из сельских школ Казахстана увеличилось в десять раз. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил, что достигнуты конкретные результаты в развитии системы образования.

— В прошлом году наши школьники приняли участие в более чем 30 престижных международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав более тысячи медалей, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, рост числа призеров из сельских школ свидетельствует о сокращении разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.

— Количество призеров республиканских олимпиад из сельских школ увеличилось в 10 раз. Таким образом, разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами значительно сокращается. Однако почивать на лаврах рано, впереди много работы, которую нам необходимо эффективно выполнить, — подчеркнул Президент.

Ранее Глава государства отметил значение уважительного отношения к профессии учителя. Президент Казахстана также сообщил о том, что за последние пять лет в Казахстане построено 1 120 школ более чем на 1 млн ученических мест. Он заявил, что в Новой Конституции Казахстана впервые особое внимание уделено образовательной сфере, а развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено как стратегическое направление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество школьных учебников в стране, и поручил пересмотреть материалы с недостоверными историческими фактами.

Напомним, Казахстан занял второе место среди стран по показателю укрепления авторитета преподавателей согласно исследованию TALIS-2024.