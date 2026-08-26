Нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации — Президент Казахстана

Выступая на августовской конференции педагогов, Глава государства заявил о выявлении множества серьезных недочетов в учебных материалах.

— Было выявлено более 700 грубейших ошибок в школьных учебниках. Со всеми вытекающими, тяжелейшими последствиями для качества школьного образования. Более 700 ошибок в учебниках! — подчеркнул Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, детям рассказывают мифы о некоторых мнимых героях и их подвигах, которых на самом деле не было. Он отметил, что воспитание патриотизма через распространение ложных и фальсифицированных сведений может привести к подрыву морального стержня общества.

Глава государства также отметил чрезмерное внимание к теме печали в литературе и культуре. По его словам, необходимо отказаться от образа «вечно горюющей нации».

— Не раз говорил, что нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации. Печаль — плохой попутчик для нашей молодежи. Я это вам точно говорю. «Мұң-қайғы» не пристало нашей молодежи, — резюмировал Касым-Жомарт Токаев, потребовав пересмотреть подход к преподаванию.

Ранее Глава государства отметил значение уважительного отношения к профессии учителя. Президент Казахстана также сообщил о том, что за последние пять лет в Казахстане построено 1 120 школ более чем на 1 млн ученических мест. Он заявил, что в Новой Конституции Казахстана впервые особое внимание уделено образовательной сфере, а развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено как стратегическое направление.