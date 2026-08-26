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    Более 5 тысяч учителей не хватает в Казахстане

    В Казахстане сохраняется дефицит более 5 тысяч учителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    учитель, класс, школа
    Фото: Kazinform

    Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов.

    Глава государства отметил, что в стране принимаются системные меры для решения кадрового вопроса, в том числе растет число молодых людей, выбирающих профессию педагога.

    — Только в этом году обладателями государственных грантов по педагогическим специальностям стали более 12 тысяч выпускников школ, из которых более 2 тысяч — обладатели знака «Алтын белгі», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Тем не менее, по его словам, для окончательного решения кадровой проблемы предстоит большая работа.

    — В стране не хватает еще более 5 тысяч учителей. Это связано с постоянным ростом населения и высокими темпами строительства новых школ. Эти факторы ведут к повышению спроса на педагогов. По этому вопросу ожидаю от профильного министерства выработки новых подходов, — отметил Президент.

    Ранее Глава государства поздравил педагогов с открытием традиционной Августовской конференции. 

    Президент раскритиковал качество казахстанских школьных учебников.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Образование Учителя школа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор