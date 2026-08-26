Порядка 7 млн детей получили средства в рамках программы «Нацфонд — детям» в Казахстане

С 2024 года в рамках программы «Национальный фонд — детям» на специальные счета порядка 7 млн детей были переведены денежные средства. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил, что защита детей и создание благоприятных условий для их всестороннего развития являются одними из основных приоритетов государственной политики.

— По оценке ЮНИСЕФ, Казахстан может служить примером в этом вопросе не только для государств Центральной Азии, но и для целого ряда европейских стран. Хочу выразить признательность данной международной организации, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил проводимую работу в рамках программы «Национальный фонд — детям».

— С 2024 года в рамках программы «Национальный фонд — детям» на специальные счета порядка 7 миллионов детей были переведены денежные средства, — сообщил он.

По его словам, в 2024 году было перечислено 695,5 млн долларов, в 2025 году — 888,8 млн, в 2026 году — 901,7 млн долларов.

— Данная работа, несомненно, является большим достижением нашей страны. Далеко не все государства могут позволить себе реализацию столь масштабной поддержки детей, — подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что с начала 2026 года реализуется концепция «Дети Казахстана», которая включает комплекс мер по поддержке подрастающего поколения.

Во всех регионах созданы управления по защите прав детей и центры психологической поддержки. Кроме того, высокими темпами развивается инклюзивная система образования.

Вместе с тем Президент отметил, что остается ряд нерешенных проблем. В частности, он обратил внимание на негативное влияние информационного перенасыщения на общество и молодежь.

— Сложившаяся ситуация также ведет к снижению трудоспособности граждан. Наиболее уязвимыми здесь оказываются дети, поскольку их психика и характер только формируются, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал принять срочные меры для систематизации и правильного применения искусственного интеллекта детьми и педагогами и поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и лишних проверок.

Глава государства подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования в социальных сетях и указал на региональные диспропорции в качестве образования.

Также сообщалось о том, что казахстанским школьникам будут выплачивать премии за победы в конкурсах научных проектов.