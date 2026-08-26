Президент Казахстана призвал отказаться от пустых дискуссий вокруг сферы образования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава государства отметил, что «дорога к знаниям — это тернистый путь, полный вызовов и трудностей».
— Признание и плоды успеха достигаются, прежде всего, усердным трудом и полной самоотдачей. В конечном счете, нужно всегда помнить, что нас объединяет общая цель.
В этой связи хочу отдельно остановиться на еще одном важном вопросе. Многие из вас, наверное, замечали, что социальные сети регулярно становятся площадкой для острых дискуссий на тему образования. Порой в споры вовлекаются бывшие и действующие ответственные работники системы образования.
К сожалению, говорить о практической ценности таких обсуждений для сферы образования не приходится, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, вместо цивилизованного диалога мы вынуждены выслушивать эмоциональные высказывания и бахвальство.
— Даже педагогическое сообщество с трудом понимает истинный смысл подобных баталий. Безусловно, нужно беспокоиться о будущем детей и предлагать конструктивные решения. Другое дело, когда кое-кто вместо искреннего сопереживания пытается транслировать свою позицию для собственной популярности. Совершенно очевидно, что бесконечные споры не приводят к интеллектуальному росту.
Надо помнить, что сейчас не время для пустых, популистских высказываний, важны реальные и практические решения, — сказал Глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев дал поручение превратить в течение следующих трех лет школы «Келешек мектептері» в центры апробации передовых методов обучения.