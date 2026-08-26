Президент Казахстана призвал отказаться от пустых дискуссий вокруг сферы образования

Глава государства отметил, что «дорога к знаниям — это тернистый путь, полный вызовов и трудностей».

— Признание и плоды успеха достигаются, прежде всего, усердным трудом и полной самоотдачей. В конечном счете, нужно всегда помнить, что нас объединяет общая цель.

В этой связи хочу отдельно остановиться на еще одном важном вопросе. Многие из вас, наверное, замечали, что социальные сети регулярно становятся площадкой для острых дискуссий на тему образования. Порой в споры вовлекаются бывшие и действующие ответственные работники системы образования.

К сожалению, говорить о практической ценности таких обсуждений для сферы образования не приходится, — сказал Касым-Жомарт Токаев.