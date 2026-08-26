«Келешек мектептері» должны превратиться в центры апробации передовых методов обучения — Президент

В течение следующих трех лет школы «Келешек мектептері» должны превратиться в центры апробации передовых методов обучения. Такое поручение дал Президент Касым-Жомарт Токаев на Августовской конференции педагогов в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства поручил Администрации Президента совместно с Правительством оказать практическое содействие регионам с низкими показателями успеваемости и провести тщательный анализ ситуации.

По итогам анализа Правительству необходимо выработать комплексные решения для повышения эффективности системы образования. При этом, по словам Президента, следует задействовать потенциал передовых школ и институтов развития.

Касым-Жомарт Токаев также поручил профильному министерству обновить стандарты среднего образования в соответствии с мировыми тенденциями.

— Например, вместо акцента на исторические предания и не отвечающие требованиям достоверности сведения образовательные программы для подрастающего поколения должны быть ориентированы на дисциплины, способствующие прогрессу и развитию. Разработка соответствующих программ — первостепенная задача профильного ведомства, — сказал Президент.

Отдельно Глава государства отметил роль школ «Келешек мектептері» в реализации инновационных решений и формировании национальной модели образования.

— В этой связи огромная ответственность возлагается на Национальную академию образования имени Ибрая Алтынсарина. В течение следующих трех лет «Келешек мектептері» должны превратиться в центр апробации передовых методов обучения, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент призвал объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов.