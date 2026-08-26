Токаев призвал объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов

Ответственные за сферу образования министерства должны объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства подчеркнул необходимость повышать квалификацию учителей, однако предостерег от резких изменений в системе обучения.

— В попытке провести очередную масштабную реформу в этой сфере нельзя в короткие сроки кардинально менять всю систему обучения. Все еще помнят прежний негативный опыт, который нанес ущерб этой важнейшей сфере. Подобные эксперименты изрядно навредили системе образования. Необходимо прекратить пустые, не наполненные содержанием реформы ради самих реформ. Иными словами, реформы и изменения, безусловно, необходимы, но они не должны отнимать все силы и подвергать стрессу учителей, — сказал Президент.





По его мнению, перед реализацией каждой реформы, и это в особенности касается сферы образования, необходимо провести всесторонний анализ и досконально убедиться в ее эффективности.

— Реформа — это не первичное испытание или эксперимент, это ответственное решение и комплекс мер. Правительство обязано учесть этот фактор при пересмотре деятельности педагогических высших учебных заведений. Имеется предложение о формировании единой системы, помогающей максимально адаптировать молодых специалистов к практической работе в школах и детских садах. Оно должно быть детально изучено и при необходимости внедрено, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

К этой работе, по его мнению, следует активно подключиться методическим центрам, учреждениям дошкольного, среднего и дополнительного образования.

— Ответственные за эту сферу министерства должны объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов. Нужно действовать слаженно, — подчеркнул Глава государства.

Ранее Глава государства отметил значение уважительного отношения к профессии учителя. Президент Казахстана также сообщил о том, что за последние пять лет в Казахстане построено 1 120 школ более чем на 1 млн ученических мест. Он заявил, что в Новой Конституции Казахстана впервые особое внимание уделено образовательной сфере, а развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено как стратегическое направление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество школьных учебников в стране, и поручил пересмотреть материалы с недостоверными историческими фактами.

Отдельно Глава государства отметил успехи сельских школьников на олимпиадах. Количество призеров олимпиад среди сельских школьников выросло в Казахстане в 10 раз.

Напомним, Казахстан занял второе место среди стран по показателю укрепления авторитета преподавателей согласно исследованию TALIS-2024.

В Казахстане сохраняется дефицит более 5 тысяч учителей.