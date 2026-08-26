Глава государства указал на региональные диспропорции в качестве образования

Глава государства отметил различия в результатах Единого национального тестирования 2026 года. Высокие показатели продемонстрировали выпускники Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей, а также Астаны и Алматы.

В то же время, по словам Президента, итоги ЕНТ в Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях и области Ұлытау нельзя назвать позитивными.

Особого внимания, как отметил Касым-Жомарт Токаев, требует ситуация в Туркестанской области.

— Результаты исследования программы PISA (за 2022 год) выявили низкое качество образования в Туркестанской области. Это означает, что в системе образования региона все еще существуют определенные пробелы, — сказал Президент.

Он отметил, что около 75% учащихся региона проживают в сельской местности. В связи с этим необходимо создавать условия для комплексного развития школьников, развивать базовую инфраструктуру и привлекать квалифицированных специалистов в отдаленные населенные пункты.

— Это первоочередная задача, стоящая перед Правительством и акиматами. Необходимо в плановом порядке ускорить работу для достижения конкретных результатов, — подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил акимам регионов с низкими показателями в сфере образования усилить работу в этом направлении, а Правительству — обеспечить эффективную координацию этой деятельности.

Ранее Глава государства отметил значение уважительного отношения к профессии учителя. Президент Казахстана также сообщил о том, что за последние пять лет в Казахстане построено 1 120 школ более чем на 1 млн ученических мест. Он заявил, что в Новой Конституции Казахстана впервые особое внимание уделено образовательной сфере, а развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено как стратегическое направление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество школьных учебников в стране, и поручил пересмотреть материалы с недостоверными историческими фактами и заявил, что более 5 тысяч учителей не хватает в Казахстане.