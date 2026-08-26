Казахстанским школьникам будут выплачивать премии за победы в конкурсах научных проектов

В Казахстане в текущем учебном году примут дополнительные меры для стимулирования одаренных детей. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент подчеркнул, что в условиях наступления новой цифровой эпохи именно человеческий капитал становится важнейшим фактором развития, и это сильная сторона Казахстана.

— Наши дети талантливы и показывают высокую конкурентоспособность на мировой арене. На днях Акорду посетила группа победителей международных интеллектуальных олимпиад, чтобы получить заслуженные награды. Мною поручено в этом учебном году принять дополнительные меры стимулирования одаренных детей. Денежные премии будут выплачиваться не только за успех на олимпиадах, но и за победы в конкурсах научных проектов, — сказал Глава государства.

Он отметил, что передовые технологии в синергии с интеллектуальным потенциалом молодежи уже дают серьезный экономический эффект.

— Создаются новые стартапы, появились первые «единороги». Чтобы масштабировать этот опыт, необходимо создать инновационную экосистему, в которой образование занимает ключевое место. Поэтому в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта начат переход на платформенную модель управления отраслью, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее на встрече Президента Касым-Жомарта Токаева с победителями и призерами международных олимпиад государственными наградами отметили их педагогов и наставников.