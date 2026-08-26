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    Президент Казахстана предложил создать детские музеи естествознания в Астане, Алматы и регионах

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в Астане, Алматы и ряде региональных центров детские музеи естествознания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президент Казахстана предложил создать детские музеи естествознания в Астане, Алматы и регионах
    Фото: Акорда

    Глава государства отметил необходимость популяризации культуры чтения.

    — Особо хочу акцентировать ваше внимание на необходимости популяризации культуры чтения.

    В этом году я подписал соответствующий Указ. Правительству следует шире привлекать к этой работе гражданских активистов, представителей творческой и научной интеллигенции, СМИ и бизнеса.

    Укрепление человеческого потенциала невозможно без формирования у детей интереса к науке.

    Мировой опыт показывает, что важную роль в этом ключе играют школьные научные музеи и исследовательские центры. Именно такие площадки позволяют ученикам применять знания на практике, проводить эксперименты, знакомиться с трудами ученых и осознанно выбирать будущую профессию.

    В этой связи считаю целесообразным создать в Астане, Алматы и ряде региональных центров детские музеи естествознания, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также сообщил, что в течение двух лет откроются президентские библиотеки в Астане, Алматы и Кызылорде. По его словам, есть планы построить президентские библиотеки в Шымкенте и других областных центрах.

    — Полагаю, спонсоры откликнутся на эту инициативу, — отметил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан является светским государством, и призвал сделать упор на строительство образовательных учреждений, развитие и совершенствование системы образования.

    — Воспитание подрастающего поколения на основе прогрессивных, созидательных ценностей — наш общий долг. Только совместными усилиями государства, учителей и родителей мы сможем создать все условия для гармоничного развития детей, другими словами, откроем им путь в светлое будущее, — сказал Президент.

    Ранее стало известно, что казахстанские школьники с этого года начнут изучать предметы «Основы Конституции» и «Закон и Порядок».

    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Регионы Казахстана Музеи
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор