Президент Казахстана предложил создать детские музеи естествознания в Астане, Алматы и регионах

Глава государства отметил необходимость популяризации культуры чтения.

— Особо хочу акцентировать ваше внимание на необходимости популяризации культуры чтения.

В этом году я подписал соответствующий Указ. Правительству следует шире привлекать к этой работе гражданских активистов, представителей творческой и научной интеллигенции, СМИ и бизнеса.

Укрепление человеческого потенциала невозможно без формирования у детей интереса к науке.

Мировой опыт показывает, что важную роль в этом ключе играют школьные научные музеи и исследовательские центры. Именно такие площадки позволяют ученикам применять знания на практике, проводить эксперименты, знакомиться с трудами ученых и осознанно выбирать будущую профессию.

В этой связи считаю целесообразным создать в Астане, Алматы и ряде региональных центров детские музеи естествознания, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также сообщил, что в течение двух лет откроются президентские библиотеки в Астане, Алматы и Кызылорде. По его словам, есть планы построить президентские библиотеки в Шымкенте и других областных центрах.

— Полагаю, спонсоры откликнутся на эту инициативу, — отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан является светским государством, и призвал сделать упор на строительство образовательных учреждений, развитие и совершенствование системы образования.

— Воспитание подрастающего поколения на основе прогрессивных, созидательных ценностей — наш общий долг. Только совместными усилиями государства, учителей и родителей мы сможем создать все условия для гармоничного развития детей, другими словами, откроем им путь в светлое будущее, — сказал Президент.

Ранее стало известно, что казахстанские школьники с этого года начнут изучать предметы «Основы Конституции» и «Закон и Порядок».