Токаев: Мы — нация победителей, а не ищущих причины трагедий, поражений и неудач в историческом прошлом
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Республиканской августовской конференции обозначил ключевые задачи для системы образования. Корреспондент агентства Kazinform собрал основные тезисы выступления.
Школа, судя по обозначенным Главой государства задачам, должна одновременно давать качественное образование, формировать уверенного человека и готовить молодежь к новым возможностям цифровой экономики.
Больше школ — меньше дефицита мест
Одной из первоочередных задач Президент назвал продолжение строительства качественных школ во всех регионах, прежде всего там, где сохраняется дефицит учебных мест.
— Это актуальная задача государственного значения. Со следующего года необходимо без всяких проволочек приступить к этой работе. В следующем году необходимо обеспечить высокие темпы строительства, — поручил он.
Реформа — не эксперимент
Отдельно Глава государства остановился на многочисленных изменениях в системе образования.
— Необходимо прекратить пустые, не наполненные содержанием реформы ради самих реформ. Иными словами, реформы и изменения, безусловно, необходимы, но они не должны отнимать все силы и подвергать стрессу учителей. Перед реализацией каждой реформы, и это в особенности касается сферы образования, необходимо провести всесторонний анализ и досконально убедиться в ее эффективности, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Учителей хотят избавить от лишней отчетности
Отдельно прозвучало требование избавить педагогов от лишней отчетности, назойливых аттестаций и непрофильных нагрузок.
— Нет-нет, появляются сообщения о привлечении учителей к ремонтным работам, разного рода общественным мероприятиям, не имеющим прямого отношения к учебному процессу. Мы давно договорились, что это недопустимо. Министерство просвещения и управления акиматов должны, прежде всего, работать над совершенствованием нормативно-правовой и регуляторной базы, выстраиванием эффективного учебного процесса, внимательно анализировать образовательные программы, — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Воспитание «нации победителей»
Значительную часть выступления Президент посвятил воспитанию детей и молодежи. По его мнению, система образования должна формировать уверенных людей, способных преодолевать трудности.
— Задача ұстазов — воспитать новые поколения оптимистов, а не страдающих печалью (мұң), неуверенных в себе страдальцев, сеющих вокруг семена депрессии. Мы — нация победителей, готовых к преодолению всех трудностей и угроз, уверенно смотрящих только вперед, верящих в светлое будущее, а не ищущих причины трагедий, поражений, неудач, а также психологических комплексов в историческом прошлом и в других государствах и народах, — подчеркнул Президент.
Пересмотр исторических нарративов
Президент также указал на необходимость пересмотра учебных материалов, где, по его словам, фигурируют недостоверные факты и мифологизированные герои.
— Воспитание детей в духе патриотизма путем распространения ложных, сфальцифицированных сведений неизбежно приведет к подрыву морального стержня нашего народа. Не раз говорил, что нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации. Некоторые наши литераторы полюбили слово «мұң»: «жүрегімде мұң, көзімде мұң»! Печаль — плохой попутчик для нашей молодежи. Это я вам точно говорю. Наша молодежь должна правильно понимать историю своего народа и смотреть в будущее с надеждой и уверенностью, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Цифровая защита детей
Правительству было поручено ускорить продвижение законопроекта о запрете регистрации в соцсетях для пользователей младше 16 лет (документ внесен в Парламент в июне) и заняться фильтрацией контента.
Президент отдельно подчеркнул, что полагаться исключительно на ответственность родителей нельзя, и поручил масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт как инструмента «информационного иммунитета».
ИИ как инструмент заработка
Токаев также анонсировал, что в предстоящем Послании поставит задачу вовлечения молодёжи, включая сельскую, в использование цифровых инструментов и ИИ для получения дохода.
— Нам предстоит перейти от цифрового государства к цифровой народной экономике. Другими словами, искусственный интеллект и его инструментарий — это не забавные игрушки, а средства заработка на жизнь. Так должно быть. В сфере высшего образования уже действует межвузовский стандарт, учитывающий этические, правовые и организационные стороны использования искусственного интеллекта. Правительству необходимо внедрить аналогичный стандарт и в системе среднего и профессионально-технического образования, — поручил Президент.
Главный посыл Президента в том, что образование — это не просто отрасль, а инструмент воспитания современного человека — уверенного в себе, не зацикленного на прошлых обидах, умеющего зарабатывать с помощью цифровых технологий и при этом защищенного государством.
Ранее пресс-служба Акорды опубликовала полный текст выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании Августовской конференции.