Токаев: Мы — нация победителей, а не ищущих причины трагедий, поражений и неудач в историческом прошлом

Школа, судя по обозначенным Главой государства задачам, должна одновременно давать качественное образование, формировать уверенного человека и готовить молодежь к новым возможностям цифровой экономики.

Больше школ — меньше дефицита мест

Одной из первоочередных задач Президент назвал продолжение строительства качественных школ во всех регионах, прежде всего там, где сохраняется дефицит учебных мест.

— Это актуальная задача государственного значения. Со следующего года необходимо без всяких проволочек приступить к этой работе. В следующем году необходимо обеспечить высокие темпы строительства, — поручил он.

Реформа — не эксперимент

Отдельно Глава государства остановился на многочисленных изменениях в системе образования.

— Необходимо прекратить пустые, не наполненные содержанием реформы ради самих реформ. Иными словами, реформы и изменения, безусловно, необходимы, но они не должны отнимать все силы и подвергать стрессу учителей. Перед реализацией каждой реформы, и это в особенности касается сферы образования, необходимо провести всесторонний анализ и досконально убедиться в ее эффективности, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Учителей хотят избавить от лишней отчетности

Отдельно прозвучало требование избавить педагогов от лишней отчетности, назойливых аттестаций и непрофильных нагрузок.

— Нет-нет, появляются сообщения о привлечении учителей к ремонтным работам, разного рода общественным мероприятиям, не имеющим прямого отношения к учебному процессу. Мы давно договорились, что это недопустимо. Министерство просвещения и управления акиматов должны, прежде всего, работать над совершенствованием нормативно-правовой и регуляторной базы, выстраиванием эффективного учебного процесса, внимательно анализировать образовательные программы, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Воспитание «нации победителей»

Значительную часть выступления Президент посвятил воспитанию детей и молодежи. По его мнению, система образования должна формировать уверенных людей, способных преодолевать трудности.

— Задача ұстазов — воспитать новые поколения оптимистов, а не страдающих печалью (мұң), неуверенных в себе страдальцев, сеющих вокруг семена депрессии. Мы — нация победителей, готовых к преодолению всех трудностей и угроз, уверенно смотрящих только вперед, верящих в светлое будущее, а не ищущих причины трагедий, поражений, неудач, а также психологических комплексов в историческом прошлом и в других государствах и народах, — подчеркнул Президент.

Пересмотр исторических нарративов

Президент также указал на необходимость пересмотра учебных материалов, где, по его словам, фигурируют недостоверные факты и мифологизированные герои.

— Воспитание детей в духе патриотизма путем распространения ложных, сфальцифицированных сведений неизбежно приведет к подрыву морального стержня нашего народа. Не раз говорил, что нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации. Некоторые наши литераторы полюбили слово «мұң»: «жүрегімде мұң, көзімде мұң»! Печаль — плохой попутчик для нашей молодежи. Это я вам точно говорю. Наша молодежь должна правильно понимать историю своего народа и смотреть в будущее с надеждой и уверенностью, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Цифровая защита детей

Правительству было поручено ускорить продвижение законопроекта о запрете регистрации в соцсетях для пользователей младше 16 лет (документ внесен в Парламент в июне) и заняться фильтрацией контента.

Президент отдельно подчеркнул, что полагаться исключительно на ответственность родителей нельзя, и поручил масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт как инструмента «информационного иммунитета».

ИИ как инструмент заработка

Токаев также анонсировал, что в предстоящем Послании поставит задачу вовлечения молодёжи, включая сельскую, в использование цифровых инструментов и ИИ для получения дохода.

— Нам предстоит перейти от цифрового государства к цифровой народной экономике. Другими словами, искусственный интеллект и его инструментарий — это не забавные игрушки, а средства заработка на жизнь. Так должно быть. В сфере высшего образования уже действует межвузовский стандарт, учитывающий этические, правовые и организационные стороны использования искусственного интеллекта. Правительству необходимо внедрить аналогичный стандарт и в системе среднего и профессионально-технического образования, — поручил Президент.

Главный посыл Президента в том, что образование — это не просто отрасль, а инструмент воспитания современного человека — уверенного в себе, не зацикленного на прошлых обидах, умеющего зарабатывать с помощью цифровых технологий и при этом защищенного государством.

Ранее пресс-служба Акорды опубликовала полный текст выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании Августовской конференции.