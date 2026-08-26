Мы — нация победителей — о чем говорил Президент Казахстана на Августовской конференции

Уважаемые педагоги!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с открытием традиционной Августовской конференции!

На сегодняшний форум были приглашены талантливые учителя со всех регионов Казахстана. Сильный педагог — надежная опора прогрессивной нации. Это непреложная истина.

Сегодня мы выслушали очень содержательные и конструктивные доклады, были озвучены ценные мнения и предложения. Выражаю искреннюю признательность выступившим педагогам и всему учительскому сообществу. Профильное министерство и Правительство в целом должны постоянно держать озвученные вопросы на контроле. Эту работу необходимо понимать как крайне важную стратегическую задачу.

Очевидно, что страну, в которой учитель пользуется уважением, ждет светлое будущее.

Великий Абай в своем 38-м слове назидания говорил, что человечность формируется в человеке благодаря хорошему наставнику. Вы вносите огромный вклад в воспитание образованного, мыслящего, прогрессивного и патриотичного молодого поколения, активно участвуя в формировании конкурентоспособной нации.

Нынешняя Августовская конференция проходит в период масштабных реформ в нашей стране. Всей страной мы успешно осуществили глубокие преобразования. По итогам общенационального референдума, состоявшегося в марте, была принята Новая Народная Конституция. Поддержанный всем обществом Основной закон вступил в силу 1 июля. Это поворотное историческое событие для нашего государства.

В Главном документе впервые особое внимание уделено образовательной сфере, при этом развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в качестве стратегического направления.

Продолжается работа по масштабной модернизации всей системы власти и общественных институтов. Всего несколько дней назад состоялись первые выборы в Курултай, а вчера были подведены их итоги.

Это важнейшее политическое событие было организовано на беспрецедентно высоком уровне.

Большую работу проделала Центральная избирательная комиссия. В избирательный процесс внедряются продуманные решения, включая технологии искусственного интеллекта, что существенно повысило качество работы.

Прошедшие выборы вызвали высокий интерес со стороны зарубежных наблюдателей. Международное сообщество признало результаты выборов, подтвердив их полное соответствие национальному законодательству и всем предъявляемым требованиям.

Фото: Акорда

Сегодня в соответствии со статьей 46 Конституции я подписал Указ о созыве первой сессии Курултая первого созыва 28 августа.

До этого времени партии, прошедшие в Курултай, должны сформировать списки депутатов. В целом, выборы в Курултай привели к глубокой трансформации в общественно-политической жизни страны.

В списки, представленные партиями, наряду с опытными профессионалами из различных сфер вошли и граждане, только начинающие свой путь в политике. Среди них способная молодежь, в том числе члены Президентского кадрового резерва. Представители нового поколения, безусловно, вдохнули новую жизнь в электоральную кампанию.

Равные возможности были предоставлены всем, кто стремится честно служить народу, не боится ответственности и мыслит новаторски.

По сути, это естественный, эволюционный процесс.

В этой связи хочу отдельно отметить активность политических партий, их идеологическую подкованность и профессионализм.

Во время предвыборной гонки прозвучало немало конструктивных предложений, которые могут оказать прямое влияние на будущее страны.

Избиратели также не остались в стороне от этой работы, открыто высказывая свое мнение по всем вопросам. Во время агитации мы наблюдали это в ходе общенациональных телевизионных дебатов и открытых дискуссий в информационном пространстве.

Таким образом, в обществе укореняются ценности взаимного уважения, ответственности и плюрализма мнений, формируется новая политическая культура. ​

Фото: Акорда

Уважаемые учителя!

Чтобы исторические изменения, определяющие будущее нашей нации, увенчались успехом, в первую очередь необходимо обновить общественное сознание.

Особая роль в этом деле отводится представителям благородной профессии — учителям.

Самые передовые технологии могут изменить мир, но изменить человека, его мировоззрение под силу только настоящему наставнику.

Поэтому государство уделяет особое внимание развитию системы образования.

За последние 7 лет финансирование этой сферы увеличилось в три раза и достигло 6,4 триллиона тенге. За последние 5 лет построено 1120 школ более чем на 1 миллион ученических мест. Обновлена материально-техническая база свыше 5 тысяч сельских школ. В учебных заведениях оборудовано более 7 тысяч современных предметных кабинетов.

Как известно, два года назад по моему прямому поручению началась реализация проекта «Келешек мектептері». В рамках этого проекта было возведено 217 школ на 460 тысяч учащихся.

Не будет преувеличением сказать, что появился новый стандарт современных школ. Мы непременно продолжим строительство качественных учебных заведений во всех регионах, прежде всего, в районах, где сохраняется потребность в школьных местах. Это актуальная задача государственного значения. Со следующего года необходимо без всяких проволочек приступить к этой работе. В следующем году необходимо обеспечить высокие темпы строительства.

Проводится активная работа по укреплению авторитета учителей и их всесторонней поддержке. Принят специальный Закон «О статусе педагога».

В этом году в данный закон были внесены дополнения, предусматривающие дополнительные правовые и социальные гарантии работникам образования.

Фото: Акорда

5 октября официально закреплен как профессиональный праздник учителей.

В перечень государственных наград включено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» («Заслуженный учитель Казахстана»). Лица, отмеченные этой высокой наградой, получают крупную денежную выплату. Уже порядка 100 учителей стали обладателями этого звания.

Нет сомнений в том, что и другие достойные педагоги получат это почетное звание и не останутся без внимания со стороны государства.

За последние три года высшей государственной награды — звания «Қазақстанның Еңбек Ері», — были удостоены 3 педагога. Безусловно, это знак глубочайшего уважения государства к учительскому труду.

Согласно данным исследования TALIS-2024, Казахстан занимает 2-е место по показателю укрепления авторитета преподавателей. Кроме того, по уровню удовлетворенности педагогов своей заработной платой наша страна входит в первую пятерку государств мира.

В частности, 95 процентов работников образования подтвердили, что довольны своей профессией, а 80 процентов заявили, что в случае возможности выбора снова стали бы учителями. Искренне благодарю всех вас!

Уважение к педагогу — признак, присущий именно цивилизованному обществу. Если мы хотим повысить качество нации, мы должны оказывать максимальную поддержку педагогам. Для меня это незыблемый принцип.

В целом, для развития сферы образования сделано многое. Достигнуты конкретные результаты. В прошлом году наши школьники приняли участие в более чем 30 престижных международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав более тысячи медалей.

Количество призеров республиканских олимпиад из сельских школ увеличилось в 10 раз. Таким образом, разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами значительно сокращается.

Однако почивать на лаврах рано, впереди много работы, которую нам необходимо эффективно выполнить.

В сфере образования по сей день имеется ряд нерешенных проблем. Хотел бы отдельно остановиться на нескольких актуальных вопросах.

Фото: Акорда

ПЕРВОЕ. Необходимо ликвидировать дефицит кадров в системе просвещения и повышать квалификацию учителей.

В этом направлении уже принимаются системные меры, ведется конкретная работа, благодаря чему растет число молодых людей, выбирающих профессию педагога. Это позитивная тенденция.

Только в этом году обладателями государственных грантов по педагогическим специальностям стали более 12 тысяч выпускников школ, из которых более 2 тысяч — обладатели знака «Алтын белгі».

Тем не менее для окончательного решения кадровой проблемы предстоит большая работа. В стране не хватает еще более 5 тысяч учителей. Это связано с постоянным ростом населения и высокими темпами строительства новых школ. Эти факторы ведут к повышению спроса на педагогов. По этому вопросу ожидаю от профильного министерства выработки новых подходов. Кроме того, следует обратить особое внимание на повышение квалификации учителей.

Однако в попытке провести очередную масштабную реформу в этой сфере нельзя в короткие сроки кардинально менять всю систему обучения.

Все еще помнят прежний негативный опыт, который нанес ущерб этой важнейшей сфере. Подобные эксперименты изрядно навредили системе образования.

Необходимо прекратить пустые, не наполненные содержанием реформы ради самих реформ. Иными словами, реформы и изменения, безусловно, необходимы, но они не должны отнимать все силы и подвергать стрессу учителей.

Перед реализацией каждой реформы, и это в особенности касается сферы образования, необходимо провести всесторонний анализ и досконально убедиться в ее эффективности. Реформа — это не первичное испытание или эксперимент, это ответственное решение и комплекс мер.

Правительство обязано учесть этот фактор при пересмотре деятельности педагогических высших учебных заведений.

Имеется предложение о формировании единой системы, помогающей максимально адаптировать молодых специалистов к практической работе в школах и детских садах. Оно должно быть детально изучено и при необходимости внедрено.

К этой работе следует активно подключиться методическим центрам, учреждениям дошкольного, среднего и дополнительного образования. Ответственные за эту сферу министерства должны объединить усилия для подготовки нового поколения педагогов. Нужно действовать слаженно.

Как известно, для оказания учителям профессиональной поддержки был создан Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Однако деятельность этой организации оставляет желать лучшего.

В частности, ко мне поступает множество обращений от учителей с просьбой пересмотреть правила аттестации. Педагоги отмечают чрезмерную нагрузку и бюрократическую волокиту.

В связи с этим я дал конкретное поручение оптимизировать и усовершенствовать требования к прохождению аттестации педагогов. При этом речь не идет о полном отказе от оценивания или о его усложнении.

Объективная оценка знаний является основой образовательного процесса.

Нам нужна система, которая будет максимально понятной и открытой. Это крайне важный вопрос, его рассмотрение требует высокой ответственности и исключительного профессионализма. Профильное министерство должно изучить данный вопрос и в кратчайшие сроки представить конкретные инициативы.

Целесообразно включить в программы повышения квалификации ценностные ориентиры, закрепленные в новой Конституции, а также идеи концепций «Адал азамат», «Таза Қазақстан», «Закон и Порядок». Данная задача должна рассматриваться как профессиональная обязанность.

Фото: Акорда

Второе. Необходимо устранить региональные диспропорции в качестве образования.

В этом вопросе хочу отдельно остановиться на результатах Единого национального тестирования нынешнего года.

В частности, высокие результаты показали выпускники Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областей, а также городов Астаны и Алматы.

В то же время итоги ЕНТ в Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях и в области Улытау сложно назвать позитивными.

Самого пристального внимания со стороны профильного министерства и акимата требует ситуация в Туркестанской области.

Результаты исследования программы PISA (за 2022 год) выявили низкое качество образования в Туркестанской области. Это означает, что в системе образования региона все еще существуют определенные пробелы.

Тем не менее, ситуацию в области нельзя назвать плачевной. Основная проблема заключается в том, что около 75% учащихся проживают в сельской местности. Требуется создать благоприятные условия для комплексного развития школьников.

Важно сформировать базовую инфраструктуру и привлечь высококвалифицированных специалистов в отдаленные населенные пункты.

Это первоочередная задача, стоящая перед Правительством и акиматами. Необходимо в плановом порядке ускорить работу для достижения конкретных результатов.

В целом, акимам областей, в которых были отмечены низкие показатели в образовательном процессе, следует усилить деятельность в этом направлении. Поручаю Правительству обеспечить эффективную координацию данной работы.

Кроме того, поручаю Администрации Президента совместно с Правительством оказать практическое содействие регионам с низкими показателями успеваемости в сфере образования. Так, считаю целесообразным провести тщательный анализ ситуации.

Затем на основе результатов анализа Правительству необходимо выработать комплексные решения, направленные на повышение эффективности системы образования.

В этом вопросе следует в полной мере задействовать потенциал передовых школ и институтов развития.

Фото: Акорда

Профильному министерству необходимо обновить стандарты среднего образования в соответствии с мировыми тенденциями.

Например, вместо акцента на исторические предания и не отвечающие требованиям достоверности сведения образовательные программы для подрастающего поколения должны быть ориентированы на дисциплины, способствующие прогрессу и развитию. Разработка соответствующих программ — первостепенная задача профильного ведомства.

Важную роль в реализации инновационных решений и формировании национальной модели образования должны сыграть «Школы будущего» («Келешек мектептері»).

В этой связи огромная ответственность возлагается на Национальную академию образования имени Ибрая Алтынсарина.

В течение следующих трех лет «Келешек мектептері» должны превратиться в центр апробации передовых методов обучения.

Правительство должно качественно и своевременно выполнить данную задачу.

Дорога к знаниям — это тернистый путь, полный вызовов и трудностей.

Признание и плоды успеха достигаются, прежде всего, усердным трудом и полной самоотдачей.

В конечном счете, нужно всегда помнить, что нас объединяет общая цель.

В этой связи хочу отдельно остановиться на еще одном важном вопросе.

Многие из вас, наверное, замечали, что социальные сети регулярно становятся площадкой для острых дискуссий на тему образования. Порой в споры вовлекаются бывшие и действующие ответственные работники системы образования.

К сожалению, говорить о практической ценности таких обсуждений для сферы образования не приходится. Вместо цивилизованного диалога мы вынуждены выслушивать эмоциональные высказывания и бахвальство.

Даже педагогическое сообщество с трудом понимает истинный смысл подобных баталий.

Безусловно, нужно беспокоиться о будущем детей и предлагать конструктивные решения. Другое дело, когда кое-кто вместо искреннего сопереживания пытается транслировать свою позицию для собственной популярности.

Совершенно очевидно, что бесконечные споры не приводят к интеллектуальному росту.

Надо помнить, что сейчас не время для пустых, популистских высказываний, важны реальные и практические решения.

Фото: Акорда

ТРЕТЬЕ. Внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования.

В условиях наступления новой цифровой эпохи именно человеческий капитал становится важнейшим фактором развития.

И это сильная сторона Казахстана.

Наши дети талантливы и показывают высокую конкурентоспособность на мировой арене.

На днях Акорду посетила группа победителей международных интеллектуальных олимпиад, чтобы получить заслуженные награды.

Мною поручено в этом учебном году принять дополнительные меры стимулирования одаренных детей.

Денежные премии будут выплачиваться не только за успех на олимпиадах, но и за победы в конкурсах научных проектов.

Передовые технологии в синергии с интеллектуальным потенциалом молодежи уже дают серьезный экономический эффект.

Создаются новые стартапы, появились первые «единороги».

Чтобы масштабировать этот опыт, необходимо создать инновационную экосистему, в которой образование занимает ключевое место.

Поэтому в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта начат переход на платформенную модель управления отраслью.

Модернизируется образовательная база данных, которая объединит все государственные сервисы и услуги, избавит учителей от рутины.

Последний момент крайне важен. Педагогов надо избавить от бумажной волокиты, бесконечных отчетов, назойливых требований пройти аттестации и прочие бесполезные проверочные процедуры.

Нет-нет, появляются сообщения о привлечении учителей к ремонтным работам, разного рода общественным мероприятиям, не имеющим прямого отношения к учебному процессу. Мы давно договорились, что это недопустимо.

Министерство просвещения и управления акиматов должны, прежде всего, работать над совершенствованием нормативно-правовой и регуляторной базы, выстраиванием эффективного учебного процесса, внимательно анализировать образовательные программы.

Недавно Правительство сообщило обществу об итогах результативной работы — было выявлено более 700 грубейших ошибок в школьных учебниках со всеми, без преувеличения, тяжелейшими последствиями для качества школьного образования.

Фото: Акорда

Только что мною было сказано о необходимости пересмотра учебных материалов, где описываются недостоверные исторические факты и события, детям рассказывают мифы о неких мнимых героях и их «подвигах», которых не было. Воспитание детей в духе патриотизма путем распространения ложных, сфальцифицированных сведений неизбежно приведет к подрыву морального стержня нашего народа.

Не раз говорил, что нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации. Некоторые наши литераторы полюбили слово «мұң»: «жүрегімде мұң, көзімде мұң»!

Печаль — плохой попутчик для нашей молодежи. Это я вам точно говорю.

Наша молодежь должна правильно понимать историю своего народа и смотреть в будущее с надеждой и уверенностью.

Наши юные соотечественники должны быть оптимистами и расти с убеждением: неразрешимых задач не существует, а любые трудности преодолимы. Мы должны стать сильной и созидательной нацией. Молодежи должны быть чужды апатия и уныние.

В мае текущего года мною подписан специальный Указ о внедрении искусственного интеллекта в систему образования.

Но его исполнение перед новым учебным годом не обеспечено в должной мере. Это большое упущение. В чем причина? По любому, это недопустимо в условиях опережающего развития технологий.

Ситуация требует принятия срочных действенных мер по систематизации и правильному применению искусственного интеллекта детьми и педагогами.

Забегая вперед, могу сказать, что в Послании поставлю задачу использования цифровых инструментов, даже смартфонов, молодежью, включая тех, кто живет в сельской местности, для получения регулярных экономических и финансовых доходов.

Нам предстоит перейти от цифрового государства к цифровой народной экономике. Другими словами, искусственный интеллект и его инструментарий — это не забавные игрушки, а средства заработка на жизнь. Так должно быть.

В сфере высшего образования уже действует межвузовский стандарт, учитывающий этические, правовые и организационные стороны использования искусственного интеллекта.

Правительству необходимо внедрить аналогичный стандарт и в системе среднего и профессионально-технического образования.

Нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования. Следует выстроить единую вертикаль.

В этой связи возникает вопрос: стоит ли держать в школах 18-летних подростков, как это происходит в НИШ и частных школах. Насколько это целесообразно с учетом ускоренного физиологического развития современных детей?

Полагаю, министерство рассмотрит этот вопрос и предложит варианты решения в случае такой необходимости.

Наша Конституция предусматривает единый стандарт школьного образования по всей стране, и это надо обязательно учитывать.

В сентябре откроются двери Университета искусственного интеллекта, но, считаю, этого недостаточно.

Правительству нужно проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта, учитывая большой опыт и достижения Китая в освоении новых технологий.

Фото: Акорда

Четвертое. Очень важная задача — защита детей и создание благоприятных условий для их всестороннего развития.

Это один из основных приоритетов государственной политики.

По оценке ЮНИСЕФ, Казахстан может служить примером в этом вопросе не только для государств Центральной Азии, но и для целого ряда европейских стран. Хочу выразить признательность данной международной организации.

Действительно, нами проделана колоссальная работа в этой сфере. С 2024 года в рамках программы «Национальный фонд — детям» на специальные счета порядка 7 миллионов детей были переведены денежные средства.

В 2024 году было перечислено 695,5 млн долларов, в 2025 году — 888,8 млн, в 2026 году — 901,7 млн долларов.

Данная работа, несомненно, является большим достижением нашей страны. Далеко не все государства могут позволить себе реализацию столь масштабной поддержки детей.

С начала этого года реализуется концепция «Дети Казахстана», которая включает комплекс мер по поддержке подрастающего поколения.

Во всех регионах созданы управления по защите прав детей, а также центры психологической поддержки.

Кроме того, высокими темпами развивается инклюзивная система образования.

Однако по-прежнему остается ряд нерешенных проблем.

В частности, негативное влияние на общество, в том числе и на молодежь, начало оказывать информационное перенасыщение. Сложившаяся ситуация также ведет к снижению трудоспособности граждан.

Наиболее уязвимыми здесь оказываются дети, поскольку их психика и характер только формируются.

Социальные сети, цифровые платформы, искусственный интеллект и агрессивный маркетинг влияют на мировоззрение детей не меньше, чем семья и школа.

Психологическое благополучие, эмоциональная устойчивость, нравственное воспитание подрастающего поколения уже стали важными факторами национальной безопасности и устойчивого развития страны.

Принятый в 2018 году Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в современных реалиях требует переосмысления и внесения серьезных изменений.

Правительством разработан законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет (в июне внесен в Парламент).

На открытии первой сессии Курултая предложу депутатам рассмотреть данный вопрос.

Тем более схожие шаги уже предприняты многими передовыми странами.

Полагаю, и нам пора перейти от устранения последствий к предотвращению угроз психологическому состоянию детей, иначе это может отрицательно повлиять на стабильность в обществе.

Правительству следует принять меры по фильтрации содержания (контента) в целях защиты детей.

Полагаться только на ответственность родителей не приходится по ряду известных и достаточно объективных причин.

Поэтому поручаю масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт, которые смогут обеспечить информационный иммунитет.

Фото: Акорда

Отдельный вопрос — агрессивная реклама фастфуда, заполонившая публичное пространство.

Она формирует устойчивые вредные привычки, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, негативно сказывается на трудовом потенциале страны.

Под наблюдением медиков находится около 7 тысяч детей с сахарным диабетом. И эта цифра не уменьшается, она даже растет.

Многие государства запрещают либо ограничивают рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, ориентированную на подрастающее поколение.

Этот вопрос непростой, в нем присутствует целый набор деликатных и сложных моментов, включая дискуссионные медицинские и даже политические нюансы. Но Правительству все же нужно досконально разобраться в этой проблеме, имея в виду, прежде всего, здоровье наших детей.

Пятое. Особое внимание следует уделить воспитанию подрастающего поколения.

Процесс формирования в обществе новой этики, основанной на законности и порядке, чистоте и цивилизованности, начинается с выполнения этой важной миссии.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 7 миллионов детей. С учетом молодежи их доля составляет почти половину населения.

Благополучие и прогресс нашего государства в будущем напрямую зависит от воспитания высоконравственного поколения.

Нам необходимо прививать молодежи ценности патриотизма, знаний, трудолюбия и созидания. Иначе новые школы и самые современные образовательные технологии останутся лишь пустой формой без содержания.

В данном контексте неоспорима особая роль сферы просвещения.

Школы должны стать центрами качественного обучения и содержательного воспитания.

Важно, чтобы дети шли в школу с радостью и энтузиазмом. Школа должна стать для них вторым домом — местом, где они не только получают знания и общаются со сверстниками, но и проживают свои самые счастливые годы детства и юности. Именно такой и должна быть школа.

Еще один важный вопрос. Самое пристальное внимание следует уделять повышению правовой грамотности детей и подростков.

По моему поручению с этого учебного года в школах начнут преподавать дисциплину «Основы права». Кроме того, в учебную программу будут включены курсы «Основы Конституции» и «Закон и Порядок».

Главная цель этого нововведения: только законопослушное и уважающее Конституцию молодое поколение способно построить процветающее общество и достичь личного благополучия, проще говоря, счастливую жизнь.

Тогда как молодых людей, игнорирующих правовые нормы и преступающих закон, неизбежно ждет уголовное наказание и загубленная жизнь.

К сожалению, многие наши юные сограждане не только не знают, но и даже не осознают этой простой истины. Наша задача — донести до каждого из них эту жизненную аксиому.

В целом, очень важно, чтобы содержание учебников соответствовало современным требованиям, а также идеям, закрепленным в Новой Конституции.

На Правительство и профильное министерство возлагается прямая ответственность за качественное и своевременное выполнение поставленной задачи.

Наряду с этим необходимо прививать подрастающему поколению бережное отношение к окружающей среде.

Ранее я уже высказывался о необходимости введения единых стандартов экологического образования в школах и университетах. Правительство должно завершить эту работу к концу текущего года.

Немаловажным является масштабирование комплексной образовательной программы «Адал азамат».

В настоящее время данная программа внедрена преимущественно в сфере среднего образования.

Формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения молодежи является крайне важной задачей, от решения которой напрямую зависит будущее нашей страны.

Однако было бы неправильно возлагать всю ответственность за этот вопрос исключительно на школы.

Мы общими усилиями должны создать безопасную и комфортную среду для детей. Ключевая цель: основные принципы, закрепленные в Конституции, призваны стать неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Молодежь должна хорошо знать наш Основной закон.

Несомненно, только так наше общество станет прогрессивным, просвещенным и гармоничным, а Казахстан превратится в высокоразвитое и передовое государство.

Особо хочу акцентировать ваше внимание на необходимости популяризации культуры чтения.

В этом году я подписал соответствующий Указ.

Правительству следует шире привлекать к этой работе гражданских активистов, представителей творческой и научной интеллигенции, СМИ и бизнеса.

Укрепление человеческого потенциала невозможно без формирования у детей интереса к науке.

Мировой опыт показывает, что важную роль в этом ключе играют школьные научные музеи и исследовательские центры.

Именно такие площадки позволяют ученикам применять знания на практике, проводить эксперименты, знакомиться с трудами ученых и осознанно выбирать будущую профессию.

В этой связи считаю целесообразным создать в Астане, Алматы и ряде региональных центров детские музеи естествознания.

В течение двух лет откроют свои двери президентские библиотеки в Астане, Алматы, Кызылорде. Есть планы построить президентские библиотеки в Шымкенте и других областных центрах. Полагаю, спонсоры откликнутся на эту инициативу.

По Конституции Казахстан — светское государство, поэтому давайте сделаем упор на строительство образовательных учреждений, на развитие и совершенствование системы образования.

Воспитание подрастающего поколения на основе прогрессивных, созидательных ценностей — наш общий долг.

Только совместными усилиями государства, учителей и родителей мы сможем создать все условия для гармоничного развития детей, другими словами, откроем им путь в светлое будущее.

Человек, который боится сделать шаг, не верит в свои силы и бесконечно жалуется на жизнь, обрекает себя на мрачное будущее.

Наша общая задача — защитить молодое поколение от духовных болезней и предрассудков. В этом вопросе огромная ответственность возлагается на систему образования и просвещения.

Поэтому наши педагоги должны, прежде всего, воспитывать смелых граждан с чистыми помыслами, добрыми намерениями и твердой верой в добро и светлое будущее.

Задача ұстазов — воспитать новые поколения оптимистов, а не страдающих печалью (мұң), неуверенных в себе страдальцев, сеющих вокруг семена депрессии.

Мы — нация победителей, готовых к преодолению всех трудностей и угроз, уверенно смотрящих только вперед, верящих в светлое будущее, а не ищущих причины трагедий, поражений, неудач, а также психологических комплексов в историческом прошлом и в других государствах и народах.

Именно патриотичные, образованные, прогрессивные и трудолюбивые граждане станут той движущей силой, которая обеспечит процветание нашей страны.

Искренне радует, что эти прекрасные возможности я уже сегодня отчетливо вижу в наших молодых людях.

Истинный патриотизм заключается в плодотворном и упорном труде. Каждая профессия важна, никакой труд не бывает плохим, любой труд приносит пользу нации.

Созидательный труд — это высшая форма человеческой самореализации, а обязанность государства — признание заслуг трудолюбивых граждан и справедливая оценка их деятельности.

Там, где царит уныние, никогда не будет развития. Как говорил великий Абай: «Самый жалкий человек на свете — это человек без устремлений».

Сфера просвещения должна стать маяком, освещающим путь нации к прогрессу.

Отрадно, что молодое поколение казахстанцев с оптимизмом смотрит в завтрашний день.

В этой вере и уверенности в себе кроется мощный созидательный потенциал нашей страны.

Дорогие педагоги!

Воспитание ответственных и добросовестных граждан, которые станут опорой Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана, — наш общий долг.

Мы должны работать сообща, чтобы построить прогрессивное государство.

Народная мудрость гласит: «Білім — таусылмас қазына» («Образование — неисчерпаемая сокровищница»).

Только опираясь на знания и науку, мы сможем достичь всех поставленных целей.

Уверен, что благодаря квалифицированным педагогам, талантливой молодежи и непоколебимому единству наша страна справится с любыми вызовами.

Учитель — светоч нации. Его самоотверженный труд заслуживает особой признательности.

Сегодня я подписал Указ о присуждении ряду педагогов высоких государственных наград.

Поздравляю вас!

Желаю успешного нового учебного года!