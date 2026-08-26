Президент Казахстана наградил ряд педагогов за выдающиеся достижения в образовании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду педагогов за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом «Парасат»

Отелбаев Мухтарбай — главный научный сотрудник РГП «Институт математики и математического моделирования», город Алматы

Фото: Акорда

орденом «Құрмет»

Урнгалиева Зуря Айткуловна — воспитатель ГККП «Ясли-сад № 3 «Зерде», город Уральск

Шерстобитова Марина Георгиевна — учитель КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции», Жамбылский район Северо-Казахстанской области»

Фото: Акорда

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Алибаева Балмия Турабековна — учитель КГУ «Школа-лицей № 24», город Жанаозен Мангистауской области

Амерканова Гульбаршн Александровна — учитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», город Экибастуз Павлодарской области

Ахметова Акмарал Дюсебековна — учитель КГУ «Общеобразовательная школа № 2», Кызылкогинский район Атырауской области

Далмырзаев Сакен Абдиманатович — учитель КГУ «Специализированная школа-интернат Толебийского района», Туркестанская область

Фото: Акорда

Кенжебекова Мереке Лескуловна — учитель КГУ «Средняя школа имени Сакена Сейфуллина с мини-центром», Шуский район Жамбылской области

Коровин Андрей Иванович — мастер производственнного обучения ГККП «Высший аграрно-технологический колледж при управлении образования Акмолинской области»

Нурпеисова Гульмира Колбаевна — учитель КГУ «Жарбулакская средняя школа», район Мақаншы области Абай

Тулегенов Максат Касимович — учитель КГУ «Лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных юношей», город Астана

Уалибаева Айнагуль Абишевна — учитель КГУ «Нурымская средняя школа с дошкольным мини центром», Кербулакский район области Жетісу

Фото: Акорда

медалью «Шапағат»

Герасева Ирина Михайловна — учитель КГУ «Гимназия имени А. М. Горького», город Костанай

Ляшова Акерке Ермековна — воспитатель КГКП «Ясли-сад «Балауса-Балғын», Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области

Мырзабекова Жанна Конысбеккызы — учитель КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) № 1», Улытауский район области Ұлытау

Фото: Акорда

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присвоено

Ещановой Тамаре Жеткербаевне — учителю КГУ «Есикский специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» для одаренных детей имени А.Малькеева», Алматинская область

Жумахметовой Жанар Бейбиткызы — учителю КГУ «Комсомольская общеобразовательная средняя школа», Айтекебийский район Актюбинской области

Фото: Акорда

Исмаилову Кайрату Тулегеновичу — учителю КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат «Информационных технологий», город Караганда

Ногойбаевой Гульнаре Туленовне — учителю ГКП «Школа-гимназия № 1 имени А.С.Пушкина», город Шымкент

Шильдебаевой Айгуль Амангельдиевне — учителю КГУ «Школа-лицей № 201 имени Аль-Фараби», Жалагашский район Кызылординской области

Фото: Акорда

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал принять срочные меры для систематизации и правильного применения искусственного интеллекта детьми и педагогами и поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и лишних проверок.

Фото: Акорда

Глава государства подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования в социальных сетях, указал на региональные диспропорции в качестве образования, высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет.

Также сообщалось о том, что казахстанским школьникам будут выплачивать премии за победы в конкурсах научных проектов