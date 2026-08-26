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    Президент Казахстана наградил ряд педагогов за выдающиеся достижения в образовании

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду педагогов за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент вручил государственные награды ряду педагогов за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан
    Фото: Акорда

    Указом Главы государства за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

    орденом «Парасат»

    • Отелбаев Мухтарбай — главный научный сотрудник РГП «Институт математики и математического моделирования», город Алматы
    Президент Казахстана наградил ряд педагогов за выдающиеся достижения в образовании
    Фото: Акорда

    орденом «Құрмет»

    • Урнгалиева Зуря Айткуловна — воспитатель ГККП «Ясли-сад № 3 «Зерде», город Уральск
    • Шерстобитова Марина Георгиевна — учитель КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции», Жамбылский район Северо-Казахстанской области»
    Президент Казахстана наградил ряд педагогов за выдающиеся достижения в образовании
    Фото: Акорда

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    • Алибаева Балмия Турабековна — учитель КГУ «Школа-лицей № 24», город Жанаозен Мангистауской области
    • Амерканова Гульбаршн Александровна — учитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», город Экибастуз Павлодарской области
    • Ахметова Акмарал Дюсебековна — учитель КГУ «Общеобразовательная школа № 2», Кызылкогинский район Атырауской области
    • Далмырзаев Сакен Абдиманатович — учитель КГУ «Специализированная школа-интернат Толебийского района», Туркестанская область
    Президент Казахстана наградил ряд педагогов за выдающиеся достижения в образовании
    Фото: Акорда
    • Кенжебекова Мереке Лескуловна — учитель КГУ «Средняя школа имени Сакена Сейфуллина с мини-центром», Шуский район Жамбылской области
    • Коровин Андрей Иванович — мастер производственнного обучения ГККП «Высший аграрно-технологический колледж при управлении образования Акмолинской области»
    • Нурпеисова Гульмира Колбаевна — учитель КГУ «Жарбулакская средняя школа», район Мақаншы области Абай
    • Тулегенов Максат Касимович — учитель КГУ «Лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных юношей», город Астана
    • Уалибаева Айнагуль Абишевна — учитель КГУ «Нурымская средняя школа с дошкольным мини центром», Кербулакский район области Жетісу
    Президент Казахстана наградил ряд педагогов за выдающиеся достижения в образовании
    Фото: Акорда

    медалью «Шапағат»

    • Герасева Ирина Михайловна — учитель КГУ «Гимназия имени А. М. Горького», город Костанай
    • Ляшова Акерке Ермековна — воспитатель КГКП «Ясли-сад «Балауса-Балғын», Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области
    • Мырзабекова Жанна Конысбеккызы —  учитель КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) № 1», Улытауский район области Ұлытау
    Президент Казахстана наградил ряд педагогов за выдающиеся достижения в образовании
    Фото: Акорда

    почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присвоено

    • Ещановой Тамаре Жеткербаевне — учителю КГУ «Есикский специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» для одаренных детей имени А.Малькеева», Алматинская область
    • Жумахметовой Жанар Бейбиткызы — учителю КГУ «Комсомольская общеобразовательная средняя школа», Айтекебийский район Актюбинской области
    Президент Казахстана наградил ряд педагогов за выдающиеся достижения в образовании
    Фото: Акорда
    • Исмаилову Кайрату Тулегеновичу — учителю КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат «Информационных технологий», город Караганда
    • Ногойбаевой Гульнаре Туленовне —  учителю ГКП «Школа-гимназия № 1 имени А.С.Пушкина», город Шымкент
    • Шильдебаевой Айгуль Амангельдиевне — учителю КГУ «Школа-лицей № 201 имени Аль-Фараби», Жалагашский район Кызылординской области
    Президент Казахстана наградил ряд педагогов за выдающиеся достижения в образовании
    Фото: Акорда

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал принять срочные меры для систематизации и правильного применения искусственного интеллекта детьми и педагогами и поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и лишних проверок.

    Президент Казахстана наградил ряд педагогов за выдающиеся достижения в образовании
    Фото: Акорда

    Глава государства подверг критике бессодержательные дискуссии вокруг сферы образования в социальных сетях, указал на региональные диспропорции в качестве образования, высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет. 

    Также сообщалось о том, что казахстанским школьникам будут выплачивать премии за победы в конкурсах научных проектов

    Президент Казахстана наградил ряд педагогов за выдающиеся достижения в образовании
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Образование Педагоги
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор