Касым-Жомарт Токаев высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложит депутатам Курултая рассмотреть вопрос о запрете регистрации в социальных сетях пользователей младше 16 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил влияние социальных сетей, цифровых платформ, искусственного интеллекта и агрессивного маркетинга на мировоззрение детей.

— Психологическое благополучие, эмоциональная устойчивость, нравственное воспитание подрастающего поколения уже стали важными факторами национальной безопасности и устойчивого развития страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что принятый в 2018 году Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в современных условиях требует переосмысления и внесения серьезных изменений.

По его словам, Правительством разработан законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет. В июне документ был внесен в Парламент.

— На открытии первой сессии Курултая предложу депутатам рассмотреть данный вопрос. Тем более схожие шаги уже предприняты многими передовыми странами, — отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость перехода от устранения последствий к предотвращению угроз психологическому состоянию детей.

Президент также поручил Правительству принять меры по фильтрации контента в целях защиты детей.

— Полагаться только на ответственность родителей не приходится по ряду известных и достаточно объективных причин. Поэтому поручаю масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт, которые смогут обеспечить информационный иммунитет, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент заявил о необходимости открытия в Астане казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта.