Казахстанско-китайская школа ИИ может появиться в Астане

Правительству необходимо проработать вопрос открытия в Астане казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства подчеркнул, что подготовку специалистов новой формации необходимо выстраивать в тесной связи со школьным образованием.

— Нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования. Следует выстроить единую вертикаль, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также поднял вопрос о целесообразности обучения в школах 18-летних подростков, как это происходит в Назарбаев Интеллектуальных школах и частных школах.

— Насколько это целесообразно с учетом ускоренного физиологического развития современных детей? Полагаю, министерство рассмотрит этот вопрос и предложит варианты решения в случае такой необходимости, — отметил он.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Конституция предусматривает единый стандарт школьного образования по всей стране.

— В сентябре откроются двери Университета искусственного интеллекта, но, считаю, этого недостаточно. Правительству нужно проработать вопрос открытия в Астане казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта, учитывая большой опыт и достижения Китая в освоении новых технологий, — сказал Президент.

Напомним, что в Казахстане определили площадку для запуска первого университета искусственного интеллекта — его разместят на территории EXPO в Астане.