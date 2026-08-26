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    Казахстанско-китайская школа ИИ может появиться в Астане

    Правительству необходимо проработать вопрос открытия в Астане казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на Августовской конференции педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанско-китайская школа ИИ может появится в Астане
    Фото: сгенерировано ИИ

    Глава государства подчеркнул, что подготовку специалистов новой формации необходимо выстраивать в тесной связи со школьным образованием.

    — Нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования. Следует выстроить единую вертикаль, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также поднял вопрос о целесообразности обучения в школах 18-летних подростков, как это происходит в Назарбаев Интеллектуальных школах и частных школах.

    — Насколько это целесообразно с учетом ускоренного физиологического развития современных детей? Полагаю, министерство рассмотрит этот вопрос и предложит варианты решения в случае такой необходимости, — отметил он.

    Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Конституция предусматривает единый стандарт школьного образования по всей стране.

    — В сентябре откроются двери Университета искусственного интеллекта, но, считаю, этого недостаточно. Правительству нужно проработать вопрос открытия в Астане казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта, учитывая большой опыт и достижения Китая в освоении новых технологий, — сказал Президент.

    Напомним, что в Казахстане определили площадку для запуска первого университета искусственного интеллекта — его разместят на территории EXPO в Астане.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Китай Образование КНР Искусственный интеллект ИИ школа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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