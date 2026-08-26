Что будет с казахстанскими учебниками, в которых выявили около 700 ошибок — ответ министра

Около 700 ошибок выявили в казахстанских школьных учебниках по итогам их полной проверки. Речь идет в том числе о неправильном написании географических названий, несоответствии содержания возрасту учащихся и неточностях в исторических датах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала журналистам в Астане в рамках республиканской Августовской конференции.

— Мы просмотрели содержание всех учебников с 1-го по 11-й класс. Там мы обнаружили около 700 ошибок. Среди них есть грубые ошибки, такие как неправильное написание названий наших областей, несоответствие возрастным особенностям, отсутствие уточнений по некоторым важным историческим датам, — сказала министр.

По ее словам, с учетом выявленных ошибок началась поэтапная работа по обновлению учебников.

— Сейчас заново изданы учебники для 7-11 классов, и все содержащиеся в них ошибки исправлены. Теперь учебники для 9-го, 8-го и 4-го классов будут поэтапно изданы до апреля, — сказала Жулдыз Сулейменова.

Министр также отметила, что лично принимала участие в экспертизе учебников.

— У нас 15 издательств. Я лично просмотрела все учебники этих издательств. Кроме того, их рассмотрели отраслевые комитеты министерства и все эксперты. Было обнаружено много ошибок, — сказала она.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество школьных учебников в стране и поручил пересмотреть учебные материалы с недостоверными историческими фактами.